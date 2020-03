Adicae anima a demandar a los afectados aragoneses del IRPH

La coordinadora de la asociación de consumidores Adicae en Aragón, Iciar Gardeta, considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre el IRPH supone un «nuevo varapalo» para la banca y la justicia española y una «buena noticia» para los consumidores afectados por este índice hipotecaria, a los que anima a demandar a los bancos para recuperar lo pagado de más --unos 20.000 euros de media--. Y es que, los efectos del fallo no son «automáticos», sino que los afectados deben recurrir a la vía judicial para que los tribunales determinen caso por caso si se trata de cláusulas abusivas incluidas en contratos hipotecarios.

Adicae estima que en España puede haber más de un millón de afectados --en torno al 10% de los hipotecados--, de los que entre 15.000 y 20.000 serían aragoneses. Esta cifra es menor a la de la mayoría de comunidades debido, fundamentalmente, a que Ibercaja no las comercializó. Sin embargo, el banco aragonés, que cuenta con una cuota de mercado en hipotecas que supera el 40% en la comunidad, sí heredó créditos referenciados al IRPH de la antigua Caja Inmaculada (CAI). Así, Ibercaja cuenta actualmente con 4.765 hipotecas afectadas, con un saldo vivo de menos de 50 millones de euros, lo que supone menos del 0,3% de su cartera hipotecaria.

«Ahora se puede declarar la nulidad del IRPH si no cumple con su régimen de transparencia», ha afirmado Susana Tirado, abogada de la asociación, que ha ofrecido una rueda de prensa en Zaragoza para dar a conocer su visión de la sentencia del TJUE. Aunque la decisión está en manos de los jueces, desde Adicae se muestran convencidos de que ninguna de estas hipotecas se comercializó de forma transparente, por lo que ven factible que se pueda resarcir a los afectados, pero instan a los bancos a resolver los casos de «manera más sencilla» a través de mecanismo extrajudiciales.

"NO FIRMAR NADA SIN CONSULTAR"

La letrada ha advertido a los consumidores sobre el riesgo de que los bancos repetan lo que hicieron con las novaciones de las cláusulas suelo, es decir, que traten de pactar con los afectados la sustitución del IRPH a cambio de que renuncien a reclamar para recuperar lo pagado de más. «No firmen nada antes de consultarlo con especialistas», avisó.

«Estamos nuevamente ante un abuso, como el de cláusulas suelo o los gastos de constitución de las hipotecas», ha apuntado Gardeta. "El IRPH se vendió con total engaño y de forma no tranparente», ha recalcado. al tiempo que ha animado a los consumidores con este tipo de préstamos hipotecarios a presentar demandas. En este sentido, ha ofrecido los servicios de la asociación acudir a los tribunales. Adicae tiene previsto organizar en las próximas semanas jornadas informativas para convertirse en cauce de estas reclamaciones, que podrían ser colectivas.

ADICAE APELA A LA VÍA EXTRAJUDICIAL

Manuel Pardos, presidente de Adicae, --que ha intervenido desde Madrid por videoconferencia-- ha calificado el índice como «opaco» y «difícil de entender». «Es más raro que un perro verde», ha ironizado. A su juicio, la sentencia europea «no es ambigua» a la hora de declarar la «abusividad» de este índice, por lo que ha animado a los afectados a no renegar de su derecho a demandar para recuperar lo pagado de más.

«Ha tenido que ser Europa la que imponga un criterio razonable», se ha lamentado.

Pardos ha confiado en que las entidades resuelvan el contencioso abierto de manera extrajudicial y no fuercen a los consumidores «a tener que ir uno a uno a la justicia con la hipoteca entre los dientes». De lo contrario, ha augurado que entre el 80% y 90% de los afectados no presentarán demandas para recuperar el dinero pagado de más. «Esperamos que lleve a la banca a restaurar la confianza en los consumidores y no tengamos que esperar otros diez años", ha agregado.