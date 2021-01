El pueblo turolense de Bello marca el récord de la noche: -25º

El municipio turolense de Bello ha marcado esta noche, en torno a las cuatro de la madrugada, la temperatura más baja de todo el territorio español: -25,4º, lo que ha una idea de la intensidad de la ola de frío que azota a buena parte de Aragón. De hecho, en el tercer puesto de este 'ranking' del frío aparace Santa Eulalia del Campo con -23º. Le siguen Calamocha (-21,3º), Teruel capital (-21º), Daroca (-18,5º) y Alhama de Aragón (-18º). Es decir, en el listado de las siete localidades que menor temperatura han marcado esta noche solo una, Molina de Aragón, en segundo lugar, con -25,2º, no es aragonesa.

