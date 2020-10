AEPAN reivindica la especialidad de Enfermería Pediátrica en Aragón

La Asociación de Enfermería Pediátrica de Aragón y Navarra (AEPAN) solicita que se reconozca de manera efectiva la especialidad de Enfermería Pediátrica en la comunidad aragonesa y que se impulse su desarrollo y la convocatoria de la bolsa de trabajo específica como se realiza con otras especialidades.

En una nota de prensa, la Aepan considera una "gran noticia" la creación en la última semana de la bolsa de empleo temporal para la categoría de Enfermería Familiar y Comunitaria, pero considera que debe realizarse de manera equitativa en todas las especialidades, incluida la Enfermería Pediátrica.

Una especialidad en la que desde que se puso en marcha en 2010 en España se han titulado 1.088 profesionales por la vía de formación de Enfermera Interna Residente (EIR), explica la organización.

En Aragón se forman desde 2012 profesionales de esta especialidad mediante esta vía y en 2016 tuvo lugar el examen de acceso por vía excepcional para obtenerla los profesionales que cumplían los requisitos de experiencia y formación.

Sin embargo, a pesar de que en 2018 se creó la categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista en Enfermería Pediátrica en el Salud, según Aepan muchos profesionales formados específicamente no trabajan actualmente en el ámbito de la pediatría, ya que la categoría no está desarrollada y no hay bolsas específicas.

Un hecho que se traduce "en un desaprovechamiento de los recursos de los que se dispone y en los que se ha invertido una cantidad importante de dinero para su formación de dos años y más en la época actual marcada por la pandemia del covid-19 que han provocado el colapso de los servicios de pediatría de Centros de Salud y Hospitalización".

Además de que, añaden, se ha reavivado la necesidad de la atención en el ámbito escolar por parte de la Enfermería Pediátrica.

Las necesidades específicas de atención que se generan entorno a la variedad de problemas de salud en la infancia y la adolescencia, y la diversidad de ámbitos en los que prestan su asistencia (atención hospitalaria, atención primaria, enfermería escolar...) así como el compromiso del sistema sanitario con la mejora continua y la garantía de brindar una atención de calidad, evidencian la necesidad de poder contar con profesionales especialistas en esta materia, señala Aepan.

Por todo ello, desde la Asociación de enfermería Pediátrica de Aragón y Navarra subrayan que la Enfermera Pediátrica es el personal mejor cualificado para estos cuidados.