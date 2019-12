Afronta 29 años de cárcel por incendiar una casa con su ex y sus hijos menores dentro

Tener la ventana abierta durante las calurosas noches de agosto es una práctica habitual de muchos zaragozanos. Sin embargo, esta circunstancia, supuestamente, fue aprovechada por Manuel O. L. un 17 de dicho mes del 2017 para prender fuego a la vivienda en la que dormía su expareja y dos de sus hijos, de 5 y 9 años. Unos hechos por los que la Fiscalía Provincial de Zaragoza y la acusación particular, ejercida por la abogada Laura Vela, solicitan entre 24 y 29 años de prisión, respectivamente.

La abogada de la víctima considera que el procesado debe ser condenado como autor de un delito de tentativa de homicidio en concurso medial con un delito de incendio con riesgo para las personas y otros dos delitos de lesiones –por las quemaduras y la intoxicación que sufrieron los niños–, además del quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Los hechos que sentarán a este hombre en el banquillo de los acusados tuvieron lugar a las 03.45 horas en la vivienda de la víctima en el zaragozano barrio de Torrero. En un momento dado, tal y como señalan las acusaciones, Manuel O. L. arrojó al interior de la vivienda a través de la ventana un elemento inflamable, lo que provocó que se prendiera fuego al instante la cortina y el mobiliario del salón, extendiéndose las llamas por la vivienda y al resto del edificio, afectando al resto de dueños.

Destacan un detalle importante en la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional: el acusado era conocedor de que la víctima siempre tenía las ventanas abiertas en verano hasta el punto de que en una ocasión, en el marco de una discusión, el encausado espetó que «hay que tener cuidado y cerrar la ventana del salón que un día te echan una colilla o algo en el sofá y se te quema la casa».

A ello se suma el análisis de la mensajería en el teléfono móvil de Manuel O. L. Los investigadores determinaron que este hombre se encontraba en las horas y zonas próximas al lugar en el que ocurrieron los hechos y recuperaron unos mensajes en los que decía: «la he quemado viva», «he ido y le he echado bolas de parobal encendidas» o «la vida de sus hijos no me interesa», entre otros.

La primera en despertarse fue la madre de los niños, que avisó a su vez a su actual pareja. Juntos rescataron a los menores que inhalaron humo.