Alberto Cubero manda "un poco a cascarla" a la concejala del PP Natalia Chueca

El concejal de ZeC Alberto Cubero ha mandado, literalmente, "un poco a cascarla" a la responsable del área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, del PP. La escena se ha producido en la comisión específica de esta área, cuando, en la última pregunta de la misma, Cubero ha pedido explicaciones por la suciedad generada durante las fiestas del Pilar en el zaragozano barrio de Valdespartera.

Chueca ha soliviantado al representante de ZeC al responderle que no le ha preocupado tanto la suciedad que han generado los integrantes de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) en los últimos días en Cataluña, a quienes el concejal de ZeC apoyó públicamente en la concentración llevada a cabo el viernes pasado en Zaragoza. Acto seguido, Cubero ha criticado la actitud de la concejala y ha dado su versión sobre los hechos ocurridos en la Plaza de España, destacando que un grupo de "fascistas" dañó el mobiliario urbano. Después ha añadido: "Váyase un poco a cascarla, de verdad", en alusión directa a Natalia Chueca, a quien le ha pedido en ese momento que condenara los sucesos vandálicos del viernes.

En el intercambio de argumentos, Natalia Chueca ha espetado a Cubero: "No compare los disturbios del otro día (en Zaragoza) con los disturbios y el vandalismo que han tenido lugar en Barcelona". "Lo vas a condenar o no lo vas a condenar", ha insistido Cubero. "No tengo nada que condenar, que no estamos hablando de eso. Aquí no hay nada que condenar", ha respondido la concejala del Partido Popular. Instantes después, ella misma ha dado por terminada la comisión.

Se da la circunstancia de que Cubero también fue protagonista ayer en la sede del consistorio zaragozano, ya que fue expulsado del debate de ordenanzas fiscales por llamar «reaccionario, racista y homófobo» al portavoz de Vox, Julio Calvo.

La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.