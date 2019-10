Alberto Sabio: «El Valle no puede ser un espacio de reconciliación»

–¿La exhumación llega en el momento preciso o muy tarde?

–Llega muy tarde, pero nunca es tarde si la ocasión es merecida. No se puede atribuir esa tardanza a la Transición, donde la prioridad era cerrar el pasado para construir el futuro. Si se ha tardado ha sido responsabilidad de los Gobiernos anteriores. Hoy es un gran día, pero no es para estar eufóricos.

–¿Tiene España un problema con la memoria democrática?

-Creo que la derecha española ha perdido una gran oportunidad para equipararse con la derecha moderna europea. Parece mentira que quienes presumen de ser tan constitucionalistas tengan tantos reparos en aceptar algo que debería ser asumido con normalidad democrática. Ciertos comentarios que hemos oído serían inimaginables en la derecha alemana o francesa. Quedan muchas anomalías. Algunas subsanables, pero otras irreparables.

–¿Cuáles son?

–El Estado debe asumir su responsabilidad con el mapa de fosas. No se puede descargar únicamente en asociaciones memorialistas y de familiares. Hay que empezar a abrir sin demora las que están identificadas. Otras son inencontrables o están incluso bajo suelo edificado. Eso es un asunto de Estado y por tanto, debe tomar la iniciativa.

–Precisamente, el papel de los historiadores ha sido clave en ese proceso de identificación...

–Y ahí se produce otra anomalía, en el acceso a la documentación. Los investigadores tenemos dificultades para acceder a ella. No hay una ley de transparencia, muchos papeles están en archivos donde no deberían estar y no se están respetando las resoluciones del Consejo de Europa. Además las trabas aumentan a medida que va pasando el tiempo y eso no puede ser. Pero hay otro problema preocupante, y es que se están trasladando mal esas investigaciones a los libros de texto de Enseñanza Media. Se aborda la guerra como un fenómeno exclusivamente militar, sin analizar el papel de las guerrillas o los maquis. Además, en muchos libros se trata la República como un sistema colapsado por culpa de una izquierda totalitaria que sembró la inestabilidad olvidando que también hubo una República de derechas y obviando el contexto de los grandes movimientos totalitarios y fascistas. Son libros de texto muy bien editados y con buena distribución que recuperan tesis superadas, de historiadores como Ricardo de la Cierva.

–¿Las anomalías irreparables?

–Hay un aspecto del que se habla muy poco, que es el de las grandes fortunas amasadas durante el franquismo y que perviven. Se tiende a pensar que la autarquía y el racionamiento afectó a todos, y así fue en una gran mayoría de la población, pero también hubo muchas familias que se enriquecieron y formaron el auténtico capitalismo español. Mientras abundaba la miseria, en España entre 1946 y 1948 se fundaron la mayoría de los bancos y se consolidaron las grandes constructoras y las principales empresas eléctricas. Existía el marco perfecto: salarios contenidos e inexistente actividad sindical y política. Y por supuesto sin ningún marco fiscal regulatorio, por lo que hubo quien se enriqueció con los favores del régimen. Ese es el origen de grandes empresas y fortunas españolas del presente. Aunque eso sea casi imposible de subsanar, al menos hay que dejar constancia de que es así.

–¿Se ha hecho correctamente el proceso de exhumación?

–Globalmente, sí. Tal vez se le ha dado demasiado foco a la familia, pero es difícil acertar en una operación que era complicada y que ha generado gran expectación.

–Y ahora, ¿qué?

–El primer paso, identificar en la medida de lo posible los restos enterrados en el valle, una gran parte aragoneses. Hay que exigirle a Patrimonio Nacional todas las facilidades, porque en ocasiones ha puesto obstáculos. Se deben respetar los columbarios y redignificar un monumento que en ningún caso puede ser un espacio de reconciliación, pero sí un centro de memoria e interpretación. Lo que sería una locura es dinamitarlo, o dejar que crezca la hierba. No inventamos nada. Así ocurrió en Auschwitz o en la ESMA de Buenos Aires.

–¿Que haría con los restos del fundador de Falange? ¿Y con la comunidad benedictina?

–Primo de Rivera puede estar ahí, porque también fue víctima, pero no en un espacio principal como ahora. Y, por supuesto, la comunidad de monjes debería salir de ahí. Además han tenido un papel muy significado en la defensa del franquismo.

–¿Se le podría imputar a la familia Franco alguna vulneración de la ley en su actitud de ayer?

–Si en el acto privado de la inhumación han sacado aguiluchos o han hecho proclamas, no se puede hacer nada, ahí reside la libertad. Me parece muy importante distinguir entre Historia, Memoria y los usos públicos de la Historia. La historia debe atenerse o a criterios científicos, rigurosos y en la medida de lo posible objetivos. La memoria es selectiva, individual y subjetiva. Donde debe haber una función ejemplarizante y ajustada a la ley es en el uso público de la Historia.

–¿Tenemos buenas leyes de memoria democrática?

–La ley autonómica, que pronto cumplirá un año, está relativamente bien concebida. Y en su día fue un paso audaz la ley nacional, pero si no hay respaldo presupuestario de poco sirve que una ley sea buena.

–¿La sociedad española está madura para pasar página?

–Quiero pensar que sí. Este país superó debates con los que hubo mucho ruido, como el divorcio o el matrimonio entre homosexuales. Y espero que aunque no se ha cerrado una etapa del todo, tampoco ha habido una gran contestación social a la exhumación. Los grupos de exaltados son reducidos y una minoría. La mayoría de la sociedad española ve con normalidad democrática lo que sucedió ayer. Y mire, el entierro verdaderamente importante ayer fue el del historiador Santos Juliá. Me quedo con su epitafio: El pasado es importante, pero no podemos quedarnos atrapados en él. «Hoy no es ayer». Se pueden tener referencias y se debe aprender del pasado, pero afortunadamente no es comparable nuestro presente con los años previos a la dictadura.