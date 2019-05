Alcañiz aprueba no pagar el déficit por el canon del Premio de MotoGP

El Ayuntamiento de Alcañiz celebró ayer un pleno extraordinario para decidir si la localidad bajoaragonesa puede asumir o no su parte del déficit por el canon del Gran Premio Aragón MotoGP. Tras el debate y el análisis de las cuentas municipales, el consistorio acordó no abonar el millón de euros que le correspondería a Alcañiz por ser uno de los socios en el consejo de administración junto al Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel.

Un movimiento obligado, después de que Intervención de la DGA señalara que los 8 millones de euros con los que se paga dicha deuda, a través del Fondos de Inversiones de Teruel (aportados por el Estado) no podrían ser gestionados por la DPT ni el ayuntamiento alcañizano, sino directamente por el Ejecutivo aragonés.

El portavoz del PSOE en el consistorio, Manuel Ponz, señaló que la decisión de no abonar el pago que le correspondería al municipio, es decir 1 millón de euros, «no los puede afrontar el ayuntamiento por ser una cifra elevada». No obstante, esta situación no va a afectar en la representación en el consejo de administración de Motorland, solo «en la bajada del precio de las acciones», según Ponz.

Las ampliaciones del capital de Motorland son una constante desde que se abrió la Ciudad del Motor a principios de este siglo. Desde entonces, ha acumulado un déficit muy elevado que se palia con aportaciones de fondos públicos. En el 2018, las pérdidas rondaban los 11 millones de euros anuales. El contrato para la continuidad de MotoGP incluye el pago de 38,5 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón a Dorna Sports y una vigencia de cinco año desde 2017 a 2021. Hoy se comunicará todo ello en un consejo de administración de la sociedad pública.