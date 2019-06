Alegría acusa al tripartito de Colón de retorcer la voluntad de la ciudadanía

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

ESTA CLARO QUE LOS DEMOCRATAS Y ESPAÑOLES DE LEY ,NO NOS PODIAMOS NI IMAGINAR QUE EL RIVERA Y SU CORTE ENTRARIA EN ESTOS PAZTOS . ESTA CLARO QUE NO SON LA SAVIA FRESCA PARA SER EL CENTRO DERECHA DEMOCRATICO QUE ESPAÑA ESTA NECESITANDO. TENEMOS UN PROBLEMA Y ES HORA DE CUIDAR CON ESMERO NUESTRA DEMOCRACIA . NO SE RESPETA LO QUE ELEGIMOS CON NUESTRO VOTO LOS DEMOCRATAS Y ESPAÑOLES DE LEY .