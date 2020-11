Alerta vecinal por la presencia de ratas en la calle San Agustín

Portales abiertos y llenos de basura, suciedad en el suelo, excrementos sobre el pavimento, canaleras corroidas por el óxido, ratas... A pesar de situarse junto al Coso y cercana al centro de Zaragoza, la calle San Agustín, denuncian sus vecinos, «esta sufriendo un deterioro creciente». No hay un único factor que ha causado esta situación, pero los residentes de esta vía coinciden en apuntar en que todo comenzó a ir a peor hace algo menos de un año, cuando comenzó la pandemia.

«La calle San Agustín empezó a recuperarse cuando se abrió el Centro de Historias (en la plaza del mismo nombre, al final de la calle). Entonces la gente le perdió el miedo y empezó a ser más transitada, pero con el estado de alarma se cerró y estamos viviendo la situación contraria. Se está deteriorando». Quien habla es Leo Vargas, miembro de la asociación de vecinos de la Magdalena, Calle y libertad, quien denuncia también que la basura en esta calle perdura días sin que nadie la recoja. Esto ha provocado, al mismo tiempo, que en las últimas semanas se hayan visto ratas a plena luz del día.

A pie de calle, los comerciantes y vecinos también lo notan. En uno de los locales que la sociedad pública municipal Zaragoza Vivienda tiene alquilados, su inquilina denuncia que en los últimos meses la situación ha ido a peor. «Mis padres viven en la Romareda y cuando vienen me lo dicen. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia de limpieza entre los barrios de la ciudad», lamenta. Los negocios, recuerda, pagan más por la limpieza o la recogida de basuras, por lo que pide que se refuercen estos servicios. «Así es más difícil que la gente se acerque hasta aquí», cuenta la joven, que prefiere no decir su nombre.

Pero la suciedad, cuenta Leo Vargas, no es el único ni el principal preocupación de muchos vecinos de la calle San Agustín. La pandemia ha traído consigo el empeoramiento de las condiciones de vida de mucha gente, lo que ha agravado problemas como el de la infravivienda. «La okupación no es el principal problema, porque el problema no es de quién es la propiedad sino las condiciones en las que viven algunos vecinos», lamenta. Esto ha derivado también en problemas de convivencia, robos y el incremento de la venta de drogas en la zona. «Las soluciones de siempre no valen. No solo es meter dinero y Policía. Hay que realizar un plan de acompañamiento y retomar los plantes integrales de forma ambiciosa», pide Vargas. Bianca, otra vecina de la calle, también lamenta esta situación. Los servicios de limpieza pasan cada tarde, asegura, pero una parcela vacía que unos vecinos usan como recinto privado se ha convertido en un foco de suciedad. «Lo limpian pero cada dos semanas y como se acumula mucha basura hay ratas», comenta.

Pero estos roedores no solo son problema en la Magdalena. En El Rabal, los solares vacíos también están propiciando la aparición de estos animales. Muchas de estas parcelas, además, son de titularidad privada, por lo que el consistorio no puede actuar ni entrar a limpiarlas sin permiso. «Lo hemos puesto en conocimiento del ayuntamiento en varias ocasiones, pero de ahí pasa a Salud Pública y ahí se queda», cuenta Rafael Tejedor, de la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal.

Muchos de los solares, asegura Tejedor, pertenecen al Sareb, el conocido como banco malo, lo que dificulta todavía más el proceso. «Tendrían que tener muchísima más implicación a la hora de actuar para erradicar las ratas», pide Tejedor, que teme que estos animales, que merodean por las alcantarillas, se conviertan en un medio de transmisión de diferentes enfermedades.