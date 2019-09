Aliaga defiende el cuatripartito ante acusaciones de clientelismo del PP al PAR

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha desgranado este jueves los ejes a desarrollar esta legislatura en su primera comparecencia en las Cortes, en la que ha defendido la entrada del PAR en el cuatripartito y que él hace lo que le gusta, trabajar por Aragón, ante las acusaciones de "clientelismo" del PP.

El titular de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial y vicepresidente del Gobierno ha abierto en el parlamento las intervenciones de los consejeros para avanzar las líneas de trabajo para los próximos cuatro años.

Entre ellas, Aliaga ha destacado la digitalización de empresas, el apoyo a la automoción y el impulso a las renovables, al turismo y al comercio sin olvidar la atracción de inversiones y la búsqueda de alternativas al cierre de la térmica de Andorra o de Future Pipe, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Una intervención en la que ha apelado al acuerdo de los grupos parlamentarios para afrontar de manera más fácil la desaceleración económica que se vislumbra y las consecuencias que puedan tener el "brexit" o la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

"Más vale un mal acuerdo que muchos pleitos", ha subrayado el consejero tras las críticas del portavoz de Industria del PP, Sebastián Contín, quien, además de lamentar las "vaguedades" de Aliaga en su intervención, ha aludido a su "habilidad" por su nombramiento al sacar la "mayor tajada posible" del peor resultado del PAR en su historia, con mucha más influencia en el gobierno que otros partidos que le doblaron en votos.

Y la falta de concreción prueba que el Gobierno no se sustenta en medidas concretas, sino en un mero "reparto de poder" y en la supervivencia de sus miembros, ha dicho Contín, quien ha cuestionado que la creación de empleo por la que apuesta Aliaga haya empezado por su propio departamento, que ha duplicado los altos cargos, y por eso no ha hecho falta que renuncie a su escaño como diputado, lo que evidencia "la dimensión de su clientelismo".

En su respuesta, Aliaga ha advertido a Contín que quizá no tenga toda la información de por qué el PAR ha pactado con PSOE, Podemos y CHA y no con los partidos de la derecha.

"Esa información la tengo yo, fidedigna" y por tanto, ha remarcado, no se siente concernido por esas acusaciones. Ha asegurado, en este aspecto, que como ha hecho en todos los gobiernos de los que ha formado parte, tanto con el PP como con los socialistas, antepone siempre el interés general de Aragón.

Unas críticas a las que también han respondido los portavoces del PSOE y del PAR en la Comisión, Leticia Soria y Jesús Guerrero, respectivamente, quienes han lamentado que Contín haya dedicado 57 segundos a hablar de industria y seis a las elecciones y al pasado.

"Esto no es el ayuntamiento de Zaragoza" sino el Parlamento y todos los grupos, ha espetado Guerrero a Contín, intentan llevar a cabo una política constructiva, mientras que Soria, además de defender la labor del Gobierno de Javier Lambán para sentar las bases de un nuevo modelo productivo, ha lamentado que Contín se haya centrado en "celos y reproches".

Por Ciudadanos, Jara Bernués no ha dudado de la valía de Aliaga para desempeñar el cargo, pero también ha echado en falta más concreción en distintos aspectos del acuerdo de Gobierno, como las deducciones fiscales a las empresas que van a invertir en I+D+i, la supresión de trabas administrativas al sector empresarial e industrial o las medidas para mitigar los efectos del cierre de la térmica de Andorra.

Por Vox, Marta Fernández ha deseado al consejero mucho éxito porque Aragón es una de las regiones más olvidadas de España, y necesita el desbloqueo de inversiones postergadas en beneficio de otras comunidades, y ha defendido la agilización de trámites para la atracción de empresas y la reducción del impuesto de sociedades y de las cuotas a los autónomos y ha reclamado que no se demonice al diésel por el riesgo de deslocalizaciones.

Marta Prades, de Podemos-Equo, tras afirmar que las diferencias de su partido con el PAR no son "insalvables", ha urgido la puesta en marcha de los acuerdos del cuatripartito y específicamente en relación con una transición energética justa, que no es posible sin unas condiciones laborales justas, porque no hay planeta "B", con la estrategia aragonesa sobre cambio climático y el impulso en el parlamento a una ley en la materia para que se ponga en marcha cuanto antes.

María Isabel Lasobras, de CHA, ha pedido soluciones para las cuencas mineras y el cierre de la térmica y que continúe la línea en turismo desarrollada por el consejero de Vertebración del Territorio y presidente de Chunta, José Luis Soro, al tiempo que ha alertado del impacto que tendrá el cierre de Future Pipe o el proyecto de una mina de potasa en las Cinco Villas.

Álvaro Sanz, de IU, ha esperado del consejero "mucho acierto" por lo mucho que tiene que decir Industria respecto al cambio de modelo productivo en un Aragón "frágil" por la desaceleración de la economía y de la capacidad de consumo, por unos salarios fruto de trabajos precarios, y ha reclamado que se exija el cumplimiento de compromisos sociales a empresas a las que se pone una "alfombra roja" y luego cierran, en alusión a la térmica de Andorra.