Aliaga defiende unas cuentas basadas en la descarbonización y la digitalización

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, comenzó ayer su comparecencia en la comisión de Hacienda, con una intervención de manual, detallando los presupuestos de sus áreas. A lo que iba. Pero la mañana terminó enfangándose por las acusaciones del PP. El portavoz, Sebastián Contín, aprovechó su crítica a las cuentas para acusar al que cortejaron como socio de «clientelismo», por duplicar las direcciones generales «y el personal a dedo»; de tener como «prioridad de partido» el reparto de subvenciones y de «falsear cifras para ocultar el escaso interés por la industria». Algo «propio de anticapitalistas» como sus socios de Gobierno.

Aliaga advirtió en su réplica a Contín de que tuviese «ojo con esa palabra», al hablar de clientelismo. «No encaja en mi comportamiento ético y moral», advirtió, visiblemente molesto. Aunque no le debió pillar por sorpresa, ya que sacó la lista de las direcciones generales y vicepresidencias nuevas que ha creado el PP en Murcia o Madrid. «Las subvenciones se publican todas, lean más el BOA», argumentó.

Al resto de la oposición, le aclaró que controlan que las subvenciones se empleen para lo que se piden «y si no van a juicio», como sucedió con el falso negocio del coche eléctrico en Motorland, recordó. Y en cuanto a la prisión fiscal, ironizó con que ni Amazon ni BonÁrea ni nadie con quien se ha reunido le «preguntan por sucesiones».

Antes de las réplicas, Aliaga desgranó las cifras de Industria, 56,2 millones, dedicados a «la digitalización, la descarbonizacón y a poner en valor los recursos del territorio y a la creación de empleo y riqueza, con actividades como el turismo». En este marco, inscribió no solo al Instituto Aragonés de Fomento, con 12 millones de euros, sino a las diversas direcciones generales de Pymes (11,4 millones), Comercio y Artesanía (5,7 millones), Energía y Minas (17,5) o turismo, con 10,8. Aunque para Vox, todas esas cantidades, que suman un 0,87% del presupuesto, son «insuficientes» para las necesidades de la comunidad.

En cuanto al área de Vicepresidencia, dijo que agrupa las antiguas direcciones generales de desarrollo estatutario, comunidades aragonesas en el exterior o la gestión de fondos europeos, con un montante global de 1,9 millones de euros, 960.000 de los cuales van para personal.