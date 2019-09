El alto cargo cesado culpa a Lambán y acusa a la DGA de «catalanofobia»

bueno es cómo recibis vosotros los catalanes a la gente que no es catalana, y sobre todo si son españoles, vosotros no habláis español a los españoles mas que cuando os interesa y queréis verderles algo o necesitais ayuda, lo se porque he vivido experiencias con vosotros y con los vascos y no hay color, sobre todo en educación los vascos la tienen vosotros es para que os lo hagáis mirar, sois insaciables si no os hubiesen dado las millonadas que os han ido dando desde la éspoca de FRANCO, llamese seat, telares, el 20% del INI, y los siguientes prendas que han venido, lo más seguro hubieráis tenido que emigrar de vuestra querida Cataluña.