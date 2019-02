Los amantes ingleses

La turolense Pilar Sánchez, que celebra sus bodas de oro con lord Brennan, presume en una entrevista con Efe de la Medalla de Oro de los Amantes de la ciudad de Teruel (Aragón), localidad que no deja de promover en las más altas instancias de la sociedad británica. Cada año, el Centro de Iniciativas y Turismo de Teruel otorga esta insignia a varias parejas con motivo de las Bodas de Isabel de Segura.

Daniel Joseph Brennan, miembro de la Cámara de los Lores, y Lady Brennan se casaron el 21 de agosto de 1968 y su historia poco tiene que ver con la de aquellos enamorados del siglo XIII que murieron de amor, pues llevan juntos desde que se conocieron en la sección de Debates de la Universidad de Mánchester en el curso del 64. Actualmente, Pilar Sánchez es una de las tres españolas unidas a un lord inglés. Durante su etapa en Manchester, antes de estudiar la carrera de Idiomas Modernos, la turolense era profesora de español y a sus compañeros del departamento de Inglés les decía que «Shakespeare había copiado la tragedia de Romeo y Julieta del relato de los Amantes de Teruel», asegura. Ahora, como presidenta de la Asociación Amigos de Teruel, Sánchez está trabajando junto con las organizaciones de Verona para hermanar ambas localidades en torno a la idea del romance con el fin de realizar actividades conjuntas.

La española dejó su ciudad natal con veinte años para trabajar de au pair (canguro) y aprender inglés en el Reino Unido, siempre ha llevado Teruel en su corazón. «Es el lugar donde he nacido, en el que he crecido y donde me he hecho mujer, lo que soy ahora. Debo mucho a Teruel porque es la base de todo lo que he conseguido en mi vida», cuenta.

Esta entrega hacia sus orígenes le ha llevado a ser conocida en algunos círculos como Pilar de Teruel, ya que actúa como una especie de embajadora de la capital. «Hay que hacer algo para crear negocio y evitar la despoblación», dice Sánchez, que trabaja en numerosas organizaciones filantrópicas.

Pese a tanta actividad, pocas cosas hacen tan feliz a Lady Brennan como volver a su tierra, algo que hará pronto cogida del brazo de su marido cuando reciba la Medalla de los Amantes el próximo fin de semana en su ciudad natal, Teruel.