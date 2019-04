Amazon visita varias ubicaciones posibles para instalarse en Aragón

La multinacional de comercio electrónico Amazon se ha tomado muy en serio la posibilidad de instalarse en Aragón. Y ha imprimido una nueva marcha a sus planes agilizando el análisis de las posibles ubicaciones en la comunidad autónoma que reunirían las exigentes condiciones que requerirán los centros de trabajo que pretende implantar. Alejado de la actividad logística de almacenaje o distribución –ya tiene varios puntos en España y requiere de varias hectáreas–, lo que está en juego ahora es un Amazon Web Services, un centro desde el que gestionar su plataforma de datos y web. Por eso durante las últimas 48 horas se ha dedicado a pisar el terreno e inspeccionar posibles ubicaciones en la comunidad, y parece que le da cierta ventaja con respecto a los territorios competidores, que ahora fundamentalmente son Valencia y el sur de Francia.

La DGA lo ha querido llevar con todo el sigilo posible, pero una delegación de Amazon procedente de Dublín aterrizó en Zaragoza el pasado lunes para inspeccionar algunas de las ubicaciones que baraja en sus planes. Según ha podido saber este diario, la reunión celebrada en el edificio Pignatelli con responsables del área de Presidencia del Gobierno evidencia el mimo con el que el presidente Javier Lambán quiere llevar estas conversaciones. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la firma de referencia del comercio electrónico a nivel mundial había retomado el interés por instalarse en la comunidad y este es un paso más para lograrlo.

Esta expedición irlandesa le da solidez al interés creciente de Amazon por Aragón y, de hecho, lo que busca la empresa es encontrar tres emplazamientos para construir sus naves, de hormigón prefabricado y forma rectangular pero de grandes dimensiones, en las que los materiales de calidad no son tan importantes como los requisitos técnicos que exige su implantación. De hecho, no es casualidad la dispersión. Los elevados consumos que conllevarán obligan a requerir una infraestructura básica de altas prestaciones. De fibra óptica, de red de abastecimiento, de suministro eléctrico y de gas... No es una empresa cualquiera y quiere un lugar de excelencia. Así que Aragón le ha ofrecido algunas ubicaciones que podrían satisfacer sus necesidades.

Según ha podido saber este diario, la expedición de Amazon podría haber conocido de cerca las prestaciones que le ofrece la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), en principio la que más papeletas tiene, pero también suelos de la Plataforma Logística de Huesca (Plhus) y terrenos en dos localidades de Zaragoza como El Burgo y Villanueva de Gállego. Además, las fuentes consultadas apuntaron que entre las opciones que se podrían sumar estarían Alfajarín o el entorno del polígono de Malpica en Zaragoza, aunque no consta que se hayan visitado en esta ocasión.

Aunque una de las facilidades que ofrece la apuesta de Amazon es que el centro que pretende no requiere de grandes superficies de suelo. Son más importantes las características en cuanto a infraestructuras y capacidades de abastecimiento, especialmente de agua y luz. Así que cualquier emplazamiento de los estudiados encajaría en sus planes. A cambio, reportará empleo de alta cualificación, uno de los puntos fuertes de Aragón respecto a sus competidores, comunidades dispuestas a redoblar esfuerzos para atraer este nuevo Amazon Web Services, que sería el tercero en Europa (hay uno en Dublín y otro en Frankfurt) y que hay solo diez más en todo el mundo.