El amor entre un Lord inglés y una turolense, premiado con la Medalla Amantes

La turolense Pilar Sánchez, que celebra sus bodas de oro con Lord Brennan, presume en una entrevista con Efe de la Medalla de Oro de los Amantes de la ciudad de Teruel (Aragón), localidad que no deja de promover en las más altas instancias de la sociedad británica.

Cada año, el Centro de Iniciativas y Turismo de Teruel otorga esta insignia a varias parejas con motivo de las Bodas de Isabel de Segura, la fiesta medieval que se celebra en febrero y que pone en valor la leyenda de los Amantes de Teruel.

Daniel Joseph Brennan, miembro de la Cámara de los Lores, y Lady Brennan se casaron el 21 de agosto de 1968 y su historia poco tiene que ver con la de aquellos enamorados del siglo XIII que murieron de amor, pues llevan juntos desde que se conocieron en la Sección de Debates de la Universidad de Mánchester en el curso del 64.

Actualmente, Pilar Sánchez es una de las tres españolas unidas a un Lord inglés. Las otras dos son Catalina Garrigues, casada con Tristan-Garel Jones, y Elena Ochoa, con Norman Foster.

Durante su etapa en Manchester, antes de estudiar la carrera de Idiomas Modernos, la turolense era profesora de español y a sus compañeros del Departamento de Inglés les decía que "Shakespeare había copiado la tragedia de Romeo y Julieta del relato de los Amantes de Teruel", subraya en una conversación con Efe.

Ahora, como presidenta de la Asociación Amigos de Teruel, Pilar Sánchez está trabajando junto con las organizaciones de Verona para hermanar ambas localidades en torno a la idea del romance con el fin de realizar actividades conjuntas y atraer turismo.

Desde que Sánchez dejó su ciudad natal con veinte años para trabajar de 'au pair' ("canguro") y aprender inglés en el Reino Unido, siempre ha llevado Teruel en su corazón.

"Es el lugar donde he nacido, en el que he crecido y donde me he hecho mujer, lo que soy ahora. Debo mucho a Teruel porque es la base de todo lo que he conseguido a lo largo de mi vida", cuenta.

Y esta entrega hacia sus orígenes le ha llevado a ser conocida en algunos círculos como "Pilar de Teruel", ya que actúa como una especie de embajadora de la capital de provincia con menor población de España.

"A pesar de vivir en Londres, allá donde voy promociono Teruel. Hay que hacer algo para crear negocio y evitar la despoblación", apunta mientras habla de cómo ha cambiado el municipio "a peor" a causa de la carencia de servicios y buenas infraestructuras.

Por eso, el trabajo de Pilar Sánchez en numerosas organizaciones filantrópicas mundiales también incluye su participación en otras más locales para dar a conocer la zona, su riqueza gastronómica, el aeropuerto de Caudé y la fiestas de la Vaquilla del Ángel.

Entre otras, destaca la campaña "Apadrina un olivo" que, por 50 euros al año, pretende reactivar el cultivo del aceite en la localidad turolense de Oliete, donde hay más de 100.000 árboles de esta especie centenarios abandonados.

Para ella, este es un ejemplo de cómo "la unión hace la fuerza" y, según cuenta, "siempre hay que pensar en los demás, en dar gracias por lo que tenemos y en devolver a la sociedad un granito de arena, porque si todos aportamos un poco, el mundo es mejor".

Lamenta por ello la situación que afronta el Reino Unido a causa de la "catástrofe" generada por el "brexit", un proceso que, a su juicio, tuvo lugar porque la sociedad estaba "desinformada".

Lady Brennan se autodefine como una persona "de familia humilde" que cree, ante todo, en la formación y en la educación, las cuales considera que deben ser blindadas por los gobiernos.

"Cada niño que recibe educación es como cuando tiras una piedra a un lago. El efecto que crea al formar ondas a su alrededor equivale a las personas que se benefician por estar cerca de él", dice por su experiencia en la Fundación Raj Loomba dedicada a la educación de los hijos de las más de 30 millones de viudas pobres de la India.

La lista de organizaciones de las que Pilar ha formado parte es interminable: la Fundación McMillan contra el Cáncer, la Asociación Católica para el Desarrollo en el Extranjero, el Comité de la Asociación Británico Española, la Fundación Anglo Latinoamericana o el movimiento francés Abbé Pierre de Emmaus, entre otras.

Además, ha centrado sus esfuerzos en el empoderamiento de la mujer en la sociedad con diferentes conferencias en Siria o para la Asociación de Mujeres de Negocios en Londres.

Pese a tanta actividad, pocas cosas hacen tan feliz a Lady Brennan como volver a su tierra, algo que hará pronto cogida del brazo de su marido cuando reciba la Medalla de los Amantes el próximo fin de semana en su ciudad natal, Teruel.