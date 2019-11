Andrea adopta dos abuelas

La iniciativa internacional "Adopta un abuelo" une a jóvenes y ancianos en un programa en el que los primeros aprenden valores, además de recibir el cariño de las personas mayores, y los segundos comprueban que siguen viviendo gracias a esta compañía.

Es el caso de Andrea, de 20 años, natural de Barbastro (Huesca) y estudiante de Derecho y ADE en Zaragoza, que ha adoptado a dos nuevas abuelas: Feli, de 90 años, y Pilar, de 88 años y medio.

Las tres juntas reciben a Efe para contar su experiencia en la residencia Orpea, donde las dos "adoptadas" están internas. Feli es una señora cariñosa, que ha salido adelante de situaciones muy difíciles que prefiere no detallar, mientras que Pilar es una mujer que pese a su tamaño menudo destaca por su sonrisa, su energía y una depurada ironía.

Andrea cuenta cómo los tres abuelos que le quedaban fallecieron en un mismo año y fue precisamente el recuperar el cariño de las personas mayores lo que le llevó al programa "Adopta un abuelo".

Ahora, asegura que Feli y Pilar no son sus abuelas adoptivas, sino sus abuelas de verdad, una relación que corroboran todas ellas.

Feli tiene hijos y nietos que la visitan con frecuencia desde que ya no puede estar sola en casa, mientras que Pilar no tiene nietos directos, aunque sí sobrinos-nietos con una relación similar, y llegó a la residencia tras sufrir una caída, de la que ya está completamente recuperada pero no lo suficiente como para permanecer sola en su domicilio.

Andrea coincide en que, pese a todo, están "estupendas", a lo que Pilar responde con sorna: "pues las otras cómo estarán...". "No, si al final voy a ser la payasa", agrega después de las risas que genera el comentario y de que su nieta adoptiva se refiera a su sonrisa y a su energía como sus cualidades a destacar.

"Nos dijeron si queríamos ser adoptadas por unas señoritas muy simpáticas", explica Pilar agradecida, porque les da juventud a cambio de su experiencia y "eso vale mucho".

Tanto que ambas confiesan que llegan a echar verdaderamente en falta a Andrea cuando alguna vez no puede acudir a su visita semanal, durante la que pasan en torno a hora y media juntas, normalmente en la habitación hablando de sus cosas.

"Aquí se habla de recuerdos", apunta Pilar, quien destaca lo "bonito" que es volver a vivir lo ya vivido, porque si no, "se hacen muy largas las horas aquí".

"Y nos cuenta cómo van los estudios, le preguntamos... ¿Verdad, cariño?", añade Feli, que tampoco pierde la ocasión para surtir de dulces a su nieta adoptiva durante las visitas. De hecho, se conocieron cuando la residencia celebraba un concurso tipo Masterchef y en el que sus abuelas prepararon una tarta de galletas y mantequilla que, asegura, estaba "muy buena".

Andrea no puede ocultar que comparte esa alegría tanto o más que sus "adoptadas" y que también abandona la residencia cada semana con "ganas de volver", no solo porque le sacan del estrés del día a día, sino porque Feli y Pilar "son maestras de vida y cuentan muchas historias que para los jóvenes son de valorar y aprender".

Tanto que no le era suficiente con una y quiso adoptar a dos abuelas, aprovechando que Feli y Pilar son compañeras de habitación.

"Nosotras como la Policía y la Guardia Civil, en parejas", apunta Pilar, quien tampoco pierde la ocasión para gastar bromas a su compañera, a quien reprocha que no las coja. "No las cojo y mira, me doy la vuelta y me voy", contesta Feli entre risas.

Feli y Pilar parecen a simple vista como la noche y el día, pero comparten la inquietud, las ganas de hacer cosas. "Ella ha sido muy movida y yo también. Ella por tener hijos y yo por salir mucho", explica Pilar.

Por eso conectaron tan bien desde el primer momento y también porque el propio programa intenta juntar a abuelos y nietos parecidos en personalidad, apunta Andrea, quien ha salido tan satisfecha de su primer año en "Adopta un abuelo" que para este curso ha pasado de ser voluntaria a embajadora.

Así, ahora ha pasado a ser una cara visible del proyecto, a gestionar al grupo de voluntarios, emparejarlos con los ancianos y controlar que encajan y todo funciona.

Por tanto, anima a todos los jóvenes a participar y a adoptar a su propio abuelo como una forma de crecer como persona, adquirir valores y, en definitiva, "ser mejor persona".

Se queda con la "felicidad" que siente tras sus visitas, idea que comparte con Feli, pero Pilar va más allá a la hora de destacar lo que le ha aportado el programa: "vivir, saber que vivo".

"Adopta un abuelo" ha prestado hasta el momento más de 25.000 horas de compañía, con 1.200 participantes en 72 municipios españoles y quieren ampliar a 4.000 voluntarios para atender toda la demanda.

A nivel internacional, hay 22.000 jóvenes registrados en más de 12 países.