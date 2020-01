Ángel Lorén: «Tengo intención de defender las partidas de Cooperación»

–Ha tenido una entrada al 2020 un tanto turbulenta, con el tejido asociativo en contra y la oposición acusándoles de recortar.

–La política exige escuchar a todo el mundo. El aprendizaje de la pasada legislatura, con un equipo en minoría (de ZeC) que no escucharon, nos llevó a situaciones que en esta corporación no se han de producir. El trabajo de las entidades sociales además de muy bueno, es esencial.

–¿Es difícil asumir esta área? ¿Cree que por el hecho de ser un gobierno conservador se les prejuzga?

–Creo que es más un prejuicio mediático que real. En Acción Social caben todas las ideologías porque todos tenemos sensibilidad social que no va en función de nuestra ideología. Ese paralelismo que se ha pretendido no existe. La madurez de la sociedad le permite ser consciente de que el PP ha impulsado grandes logros y que el mantra de los recortes no se ajusta a la realidad.

–¿El PP lleva el ‘sambenito’ de los recortes?

–Sí. Durante unos meses se ha trasladado por parte de la oposición que venían recortes y ante el incremento del presupuesto que ha habido en el área ya no pueden criticar el fondo y lo hacen con la forma. Hemos incrementado el área un 8,25% respecto al 2018 (últimos aprobados).

–El presupuesto ha recibido más de un millar de enmiendas de las asociaciones, sobre todo dirigidas a su área.

–En este camino esperaba inconvenientes, pero estoy satisfecho porque hace unos meses no pensábamos ser capaces de presentar un proyecto tan competitivo, más cuando conocimos que el ayuntamiento tenía una deuda de más de cien millones.

–¿Por qué ha decidido cambiar del capítulo II al IV las ayudas de urgente necesidad? Intervención y la Cámara de Cuentas lo sugieren, pero no lo exigen.

–Las recomendaciones de los órganos de control siempre son exigencias, otra cosa es que se apliquen. La pregunta es por qué no se llevaron a cabo hace tres años, cuando la Cámara de Cuentas e Intervención lo puntualizaron. Estas ayudas ya estaban desglosadas en dos partidas. Una de 4,2 millones para alimentación y que se tramita con un procedimiento de gasto que está claro. Y otra de 5,1 millones que tiene que ver con energía, alquiler, gastos médicos... Son unos gastos menos objetivos y por lo tanto Intervención reclama un cauce diferente que sería Capítulo IV, como hacen en la DGA, y que exige al órgano gestor que sea más eficaz y escrupuloso. La diferencia es que pasará por Intervención.

–¿Afectará a los plazos de resolución?

–No, esperamos que no, y para eso hemos puesto una mesa de trabajo con personal. El procedimiento de solicitud es exactamente el mismo y el usuario no lo va a percibir.

–Si una persona tiene deudas con el consistorio, como el pago de una multa o el ICA, ¿podrá seguir optando a esta ayuda?

–No son subvenciones y por tanto no llevan esa tramitación. La mayoría de los usuarios de ayudas de urgente necesidad tienen deudas con instituciones y sería un requisito que no se podría aplicar. No existe esa limitación.

–Otra de las polémicas es la desaparición de algunos convenios. ¿Por qué unos sí y otros no?

–Solo ha afectado a uno del área y porque se va a sacar a concurso restringido y se va a evaluar su nivel de eficacia.

–Se refiere al convenio con Amediar, pero han desaparecido otros tantos en materia de inserción social, por ejemplo. En cambio, a otros se las ha incrementado la partida, como a La Caridad o El Refugio.

–En mi caso solo afecta a uno que tiene que ver con la mediación y que sacaremos a concurso este año. Los incrementos se han planteado porque en algunos casos es muy obvio, como el Banco de Alimentos. Que solo tuviese una ayuda de 10.000 euros nos parece una paradoja y los hemos incrementado a 35.000. El Refugio hace un trabajo incuestionable y apoyarle en colaboraciones como con el albergue es fundamental, por lo que pasamos de 26.000 a 56.000.

–¿Es más importante esta labor que la de mediar por la convivencia en un barrio?

–Las políticas sociales no deben ir unas contra otra s. Es cuestión de evaluar dónde se hace el esfuerzo pero no de plantear enfrentamientos. No vamos a entrar en ese juego.

–Vox propone recortar la financiación destinada a la Igualdad. ¿Qué le parece?

–De 2015 al 2019 padecí un Gobierno en minoría como oposición y lo que vi es que sus responsables no escuchaban. Desde el Gobierno de PP y Cs vamos a escuchar todas las propuestas. No es lo mismo mandar que gobernar, que significa escuchar, valorar y entender que no siempre tú tienes la razón. De esas enmiendas llegaremos a unos muy buenos presupuestos.

–¿Es conveniente que el servicio para luchar contra la violencia machista incluya la intrafamilar, como pide Vox?

–No quiero valorar algo que puede entorpecer las negociaciones.



–También proponen que parte de la cuantía de Igualdad vaya a parar al albergue, un proyecto que usted quiere sacar adelante.

–El albergue va a ser un proyecto de legislatura, no pasará como en la anterior que tuvo partidas minúsculas. Pero este proyecto no hay que vincularlo a las enmiendas.

–Y atacan a la Cooperación y Desarrollo.

–Yo quiero defender todas las partidas del área. Soy un fiel defensor de la cooperación porque es muy efectiva. Su propuesta forma parte de la negociación y yo tengo intención de defenderlas. Debemos ser capaces de escuchar pero también de defender nuestras convicciones y este consejero tiene convicciones.

–El portavoz de Vox, Julio Calvo, dijo en que «en Zaragoza hay muchas necesidades que atender primero, como a las familias que viven en pisos apuntalados en Pignatelli» antes enviar dinero a otros países. ¿Qué opina?

–Las políticas sociales no deben ir unas contra otras. No estoy de acuerdo con las personas que establecen la convivencia de unos contra otros. Todas las políticas suman.

–¿Habrá oficina para la atención de las mujeres embarazadas?

–Forma parte de la negociación.

–La concejala de la Mujer e Igualdad, María Antoñanzas, admitió en pleno que ya se presta.

–Pero se plantea la potenciación de ese servicio.