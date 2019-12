Ángel Pérez: «El caso se ha politizado, por eso hacía falta alguien neutral»

–¿Cómo se ha recibido la sentencia favorable sobre los 111 bienes reclamados a la diócesis de Lérida?

–Con mucha satisfacción. Aunque hemos de decir que era algo que ya se esperaba. Se ha determinado lo que pensamos que es justo: por esa razón se interpuso la querella. A mí, personalmente, me produce una gran satisfacción. Las 43 parroquias a las que tratamos de representar vemos que los bienes había que devolverlos. Eso lo entendemos hasta los que no hemos estudiado derecho. Por la vía canónica ya se había dictaminado lo mismo, pero no se pudo llevar a cabo porque desde Roma no había potestad. La única alternativa que nos quedaba, como le pasa a cualquier persona que no se pone de acuerdo con alguien, es que otra persona nos diga quién tiene la razón.

–¿Qué piensa sobre el recurso que pretenden interponer desde Cataluña?

–Lo respeto profundamente. Yo lo único que puedo decir es que estamos plenamente satisfechos con el proceso: hemos hecho lo que se tenía que hacer. Sobre todo defendiendo a los indefensos: pueblos que tenían retenido su patrimonio. Si ellos no están satisfechos, pues que aleguen. Que digan y hagan lo que tengan que hacer.

–¿Es partidario de una ejecución provisional de la sentencia?

–Aún no lo hemos valorado. Apenas han pasado 24 horas desde que nos enteramos de la resolución por los medios, a los que queremos agradecer su interés y el haber mantenido el pábilo vacilante cuando las cosas no pintaban tan bien. En este momento vemos positiva la ejecución provisional si conviniera. Aunque lo propio sería que en el plazo de 20 días hábiles se fueran devolviendo las piezas, pues muchas de ellas no están ni expuestas. Sin embargo, están en su derecho de recurrir.

–¿Teme que se repita la tensión que se generó con la devolución de las obras del monasterio de Villanueva de Sijena?

–Espero y deseo que no. En este caso el proceso ha sido lo más limpio posible. No se puede negar que todo el mundo nos ha dado la razón. Hasta los mismos obispos de Lérida, excepto este último, habían declarado que evidentemente la propiedad es de las parroquias aragonesas. No se ha discutido la propiedad. Afortunadamente la sentencia es meridianamente clara. Lo que queremos es que cuanto antes estén en posesión de sus dueños.

–¿Cree que el obispo de Lérida, Salvador Giménez, no ha actuado de forma correcta en este caso?

–Imagino que se debe a un equipo técnico y jurídico, igual que nos pasa a nosotros. Ellos fueron los que nos aconsejaron optar por la vía civil. Lo cierto es que nosotros no somos juristas y que hemos recibido este marrón como herencia. No lo hemos creado. No toca, en cada circunstancia, resolver como Dios nos dé a entender. Nunca mejor dicho. En mi caso procedí conforme creía tras haber llamado a todas las puertas que nos deberían haber dado la razón, pese a que solo recibí buenas palabras y no se terminó de resolver. Por su parte, imagino que habrá procedido de igual forma. Aconsejado y orientado por especialistas, que allí no son nada torpes. Pero igual tienen otros intereses que los lectores, que son inteligentes, ya intuyen entre líneas.

–¿Cree que el proceso independentista en Cataluña ha influido en sus decisiones?

–Es evidente que el caso se ha politizado, eso lo sabe cualquiera. Ellos hacen su relato y creen en su verdad. Por ese motivo, ante una verdad y otra verdad hace falta alguien neutral. Para eso está el juez. Afortunadamente para nosotros, y por eso le doy gracias a Dios, al pueblo de Aragón se le va a restañar una dignidad que estaba herida. La mayoría de la gente no sabe ni de qué cuadros estamos hablando, pues el fondo del problema era otro. No se podía mirar para otro lado. Ha habido momentos en los que parecía que se estaba reclamando algo que no nos corresponde.

–¿Las piezas se expondrán en el museo diócesano de Barbastro?

–Aún no se ha tomado ninguna decisión. En la diócesis, al margen de este juicio, queremos poner el patrimonio a disposición de todos. Queremos que sirva como elemento de promoción cultural y económica para esta España despoblada y envejecida que tenemos.

–El museo se inauguró con el objetivo de albergar estos bienes...

–Por lugares no tenemos problema. Ni en este, ni en otro. Lo que a nosotros nos gustaría, pero aún lo tenemos que consultar con los técnicos, es tener una diócesis itinerante. Para que los grandes núcleos poblacionales puedan disfrutarlos, tanto en Barbastro, como en Roda como en Binéfar. ¿Qué sentido tendría esto? Pues que la gente fuera descubriendo este patrimonio. Es una de las iniciativas que se barajan.

–¿Qué va a pasar con el monasterio de Villanueva de Sijena ahora que las religiosas actuales han anunciado que lo abandonan?

–El cambio no depende de mí. El monasterio no es nuestro, las monjas tienen su propia autonomía y plantean sus necesidades. Si las religiosas de Belén quieren marchar, son libres. Y después tienen que ser las Sanjuanistas, como propietarias, las que determinen qué harán con el monasterio. Desde el punto de vista religioso que el recinto esté habitado es beneficioso para la diócesis. Ofrecen un valor añadido a lo artístico.

–¿Tienen constancia de que existan órdenes religiosas interesadas en habitarlo?

–Sabemos que las hermanas de Belén están en diálogo. Pero ellas no son las dueñas, son las inquilinas. Además, como diócesis tendremos que analizarlo, pues a nosotros nos compete dar el visto bueno a cualquier tipo de institución religiosa que se quiera instalar. Tendrán que cumplir todos lo protocolos que corresponda en esta situación.