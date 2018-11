Anticorrupción consigue 20 días más para el pacto global de Plaza

Aragón es tierra de pactos, o eso repiten como un mantra los responsables políticos de la comunidad, pero ello no significa que sea fácil llegar a ellos o, al menos, cuando hay 25 acusados y 150,5 millones de euros malversados sobre la mesa. La negociación de un acuerdo en el marco del caso saqueo de Plaza ha obligado a retrasar el juicio tres semanas, señalando el día 10 de diciembre para el inicio del mismo.

A esa decisión llegaron ayer, tal y como avanzó este diario, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza (Javier Cantero, Esperanza de Pedro y Francisco Picazo), después de que solicitaran el aplazamiento de la vista por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de la DGA, de Acciona y de la propia empresa pública Plaza. El juez ponente de la futura sentencia justificó dicha resolución, afirmando que los acuerdos no supondrán una «pérdida de tiempo», sino que reducirán «mucho» las pruebas periciales y el número de testigos convocados. También rechazó las alegaciones realizadas por algunos letrados de las defensas, entre ellos, el penalista Jesús García-Huici quien advirtió de la posible indefensión que se podría producir en los encausados que no quieren llegar a ningún pacto y que tendrán que defenderse. Estos son el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el constructor Agapito Iglesias, y el Miguel Ángel Floría.

EN EL BANQUILLO / El aplazamiento del juicio se realizó en la propia sala de vistas ante los 25 acusados que se sentaron en el banquillo. Habían sido citado para comenzar el juicio.

A partir de ahora, los dos representantes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tienen tiempo para unas negociaciones que benefician a los encartados, pero también a las arcas públicas aragonesas, tal y como insistieron, «puesto que van a recuperar el dinero malversado» en las obras de urbanización de la plataforma logística Plaza.

Hasta ahora habían firmado cinco acusados un acuerdo, a los que ayer se sumó, tal y como hicieron público los fiscales, el empresario Enrique González Almazán. Admitió el pago de mordidas al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, para poder realizar obras en Plaza. García Becerril lo hizo a través de la guardería que sus hijas, Patricia y Carolina García Planté.

Aunque en un principio no había entrado a negociar, el presidente de Porcelanosa, Miguel Colonques, ayer decidió hacerlo. Según pudo saber EL PERIÓDICO, abonó como responsabilidad civil 636.380,41 euros. Se le considera a su empresa Maguitel SL como partícipe a título luctativo.

No es el caso de otros acusados principales como el exgerente o el directivo de Acciona, José María Jordán, cuyos pactos están muy adelantados. El primero se enfrentaba a 23 años de cárcel, mientras que el segundo afrontaba 11. Unas penas elevadas que no tendrán que cumplir, si bien ello no impedirá que sean los únicos que tengan que ingresar en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza).

Estos dos procesados comparten junto al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Bretón, y el jefe de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, la obligación de pago de la responsabilidad civil a la DGA. No obstante, Acciona ya comprometió a pagar 60 millones de los 147 en total.