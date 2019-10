Los antidisturbios policiales aragoneses desplegados en Cataluña regresan mañana

Al igual que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón regresarán mañana jueves a Zaragoza procedentes de Cataluña. Será sobre las 10.40 horas.

Está previsto que los 80 agentes pertenecientes a esta unidad lleguen a la comisaría de Delicias, situada en la avenida Valencia de la capital aragonesa. Ante ello, varios sindicatos policiales como SUP, CEP, Jusapol, UFP y SPP animan a la ciudadanía a recibir a los agentes y mostrarles "calor y apoyo", después de tantos días luchando contra los disturbios originados por independentistas y antisistemas.

Uno de esos agentes ya explicó a este diario que la situación actual «es mucho peor que en el 2017, por intensidad y por duración. No fue ni de lejos esto, ahora hay mucha más violencia, desde el lunes no han parado».

Ningún agente de las unidades zaragozanas desplazadas en su totalidad a este operativo ha resultado herido. Aunque han tenido que lidiar con situaciones complicadas. «Es una batalla campal. Bueno, batalla no, porque no hay resistencia por nuestra parte. Se dedican a destrozar el mobiliario y hacer barricadas, nos lanzan de todo, desde adoquines a pinturas, pasando por huevos», explicó este miembro de la UIP.

A ello se suman las condiciones laborales de estos agentes. Tal y como señaló este miembro de la UIP, el alojamiento "no era precisamente lujoso y que lo que peor llevan es la falta de previsión y planificación, está siendo bastante caótico. No es solo que dobles turnos, es que no te avisan. Una noche te acuestas a la 1.00 horas y a las 5.00 ya estás arriba, y luego malcomes de bocadillo en la furgoneta, y cenas parecido».