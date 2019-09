Antón Castro: "El Vino de las Piedras, ese feliz lema, encarna los prodigios del azar"

La Denominación de Origen Cariñena ha celebrado esta mañana el acto principal de su 53ª edición de la Fiesta de la Vendimia, un día para homenajear el trabajo de todas las gentes que se dedican al mundo del vino. El escritor y periodista Antón Castro ha sido el protagonista de este año como Invitado de Honor, realizando el emblemático encendido de la fuente del Vino.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador la D.O.P. Cariñena, Ignacio Casamitjana, ha destacado en el acto que las dos líneas de trabajo clave para garantizar el futuro son seguir siendo “ejemplo de buen hacer apostando por la calidad” y continuar desarrollando proyectos de economía circular.

UNA JORNADA DE ACTOS EN TORNO AL VINO

Los actos de la Fiesta de la Vendimia han comenzado con el tradicional pisado ante el público de las uvas para recoger el primer mosto del año, bendecirlo y ofrecérselo al Santo Cristo de Santiago, patrón de Cariñena. Cada edición se encargan de este cometido los representantes de una localidad de la Denominación y este año han sido dos vecinos de Cariñena, Esperanza García y Javier Vicente, los encargados de la tarea.

Tras los discursos del Invitado de Honor y las autoridades, se ha vivido uno de los momentos más emblemáticos, cuando el primero ha puesto en marcha el interruptor con el que la fuente de la Mora ha comenzado a manar vino durante todo el día, en lo que es la seña de identidad más original de la Fiesta de la Vendimia de la D.O.P: Cariñena.

VINO DEL MAR

En su intervención, Antón Castro ha comenzado recordando su larga vinculación con Cariñena, desde que con 19 años –hace casi cuatro décadas- llegó “a un bar de esta misma plaza” buscando trabajo precisamente en la vendimia y así vivió “una experiencia iniciática: un despertar a la viña, a la vida e incluso a la amistad”. Y cómo desde entonces “no me he olvidado de Cariñena jamás; he disfrutado de su viñedo, de su historia, de ese mar verde que se ofrece al pasajero”.

En Vino del mar, un poemario dedicado íntegramente al territorio de Cariñena, da voz a un enólogo que muestra su profundo amor por su lugar y su trabajo con versos como: “Esta tierra es tu tierra. Cariñena. Quédate y oye la confesión del vino”.

Tras el acto institucional, la Fiesta de la Vendimia ha continuado en el paseo de las Estrellas, donde Antón Castro ha impuesto sus manos para dejar sus huellas en una gran hoja de vid de cemento. El escritor se ha sumado así a la galería de personalidades que han dejado testimonio de su visita a Cariñena desde 2014.

“DOS PILARES PARA CONQUISTAR EL FUTURO”

El presidente del Consejo Regulador, Ignacio Casamitjana, ha resaltado que en sus casi 90 años de vida, la D.O.P. Cariñena ha conseguido “estar a la vanguardia y ser una de las denominaciones españolas pioneras; pero que para “continuar por esta senda y conquistar el futuro, debemos basar todos nuestros esfuerzos en dos pilares fundamentales: economía circular y calidad”.

Casamitjana ha señalado que son varios los retos y ha aprovechado la presencia del consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, para solicitar soluciones eficaces ante el problema que supone el exceso de población de conejos. “Si el Vino de las Piedras es uno de los mejores vinos del mundo, no es casualidad, es por el esfuerzo de todos… sigamos así y no nos desviemos de la línea del éxito”, ha concluido.