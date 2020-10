Un aperitivo de despedida provoca un brote en un juzgado zaragozano

Un aperitivo de despedida provocó el pasado lunes un brote de coronavirus en el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. Debido a ello, la DGA anunció ayer que tomará medidas inmediatas, desde la encomienda del trabajo a otros empleados públicos a la desinfección del lugar, para limitar al máximo los trastornos que ocasione el confinamiento obligado de los funcionarios del citado juzgado, después de que uno de ellos, una auxiliar, diera positivo en covid-19 tras celebrar una fiesta de despedida por cambio de destino en la instalación judicial, según informó Heraldo.

Fuentes judiciales confirmaron que el lunes hicieron una fiesta, consistente en un aperitivo, para despedir a uno de los integrantes del equipo judicial, formándose una reunión de 14 personas en total. Uno de los asistentes se enteró de que era positivo tras comunicárselo una persona, ajena al juzgado, con la que había estado.

Según señaló ayer la DGA, el contagio inicial lo comunicó a la Unidad Administrativa de los Juzgados una funcionaria del Juzgado de Instrucción número. 8 de. Se trataba de que una amiga, con quien había estado, había resultado positiva. Por ello la funcionaria se sometió ayer a las pruebas reglamentarias, con resultado igualmente positivo.

Desinfección

Inmediatamente se aplicó el protocolo establecido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para cortar de forma inmediata la transmisión una vez confirmado el primer positivo de la funcionaria que estuvo trabajando el lunes por la mañana en la oficina judicial.

El personal de este Juzgado, 14 personas, deberá permanecer confinado y realizarse la prueba PCR para confirmar o descartar su contagio, señaló la Administración autonómica.

De forma simultánea, se ha procedido a cancelar las citas señaladas por el Juzgado y a llevar a cabo la desinfección de las instalaciones y mobiliario para reiniciar la actividad lo antes posible.

Por otra parte, en las próximas horas se llevará a cabo el nombramiento de funcionarios, procedentes de otros juzgados, para que pueda continuar prestándose servicio en el Juzgado afectado y que la afección a los usuarios sea la menor posible.

Evangelina Giménez, representante de UGT en la Administración de Justicia, lamentó ayer que, «a diferencia de otras comunidades, en Aragón no todos los funcionarios han recibido la correspondiente mascarilla».

Además, Giménez lamentó la falta de transparencia de las autoridades autonómicas, pues hasta ayer mismo no se facilitó información oficial sobre contagios en la Administración judicial. «He solicitado información de forma reiterada a los organismos de los que depende la Administración de justicia pero hasta este episodio no la he recibido», insistió la sindicalista.

"Rápida actuación"

Por su parte, Ricardo Bueno, representante de Comisiones Obreras en el sector, elogió que se hubiera actuado «de forma rápida» para solventar el problema planteado por un juzgado que ahora no podrá prestar sus servicios, pero que recibirá efectivos de otras oficinas judiciales para cubrir los actos pendientes de realización, desde guardias a otras tramitaciones.

En otros medios judiciales, sin embargo, se criticó ayer la «irresponsable» actitud de celebrar una fiesta de despedid con 14 personas, cuando la normativa marca un tope de seis y además exige la reducción al máximo de toda actividad social.