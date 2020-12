La apertura de las pistas no se traduce en el aumento de las reservas hoteleras

Los empresarios de los valles pirenaicos y del sur de Teruel nunca hubieran imaginado que la noticia de la apertura de las estaciones de esquí les iba a resultar tan amarga. Los hoteles, los restaurantes y el resto de comercios de muchas comarcar aragonesas dependen de esta actividad económica para garantizar una buena temporada invernal, pero en esta ocasión no se espera que la puesta en marcha de los centros deportivos vaya a servir para animar las reservas. Muchos establecimientos permanecerán cerrados y con la falta de movilidad provincial no existe una base suficiente de clientes como para garantizar la rentabilidad de sus negocios.

El sector se encuentra pendiente de las noticias que se suceden con rapidez, pero dan por perdida la temporada invernal igual que se tuvieron que resignar durante la Semana Santa. No compensa poner en marcha un hotel si no se puede llenar de clientes, lamentan.

El valle de Tena, en el que se encuentra la estación de esquí de Formigal, es uno de los territorios que está pendiente de la evolución de los contagios. «La reservas hoteleras empezaron a animarse después de la publicación de las medidas decretadas por las comunidades autónomas de cara a navidad, pero apenas es destacable el porcentaje total», asegura la presidenta de la asociación turística, Sandra Lecina. Con la situación actual es imposible cuadrar la cuentas. «Estamos hablando de uno de los valles con más capacidad hotelera del Pirineo y es inviable la apertura de la mayoría de los alojamientos solo con clientes aragoneses», señala.

La mínima esperanza está en «los clientes de día y de segunda residencia», pues muchos de ellos podrán optar por pasar unos días en la montaña aprovechando las vacaciones. Al menos, según el contexto actual.

En términos semejantes se manifiesta el presidente de la asociación turística del valle de Benasque, José María Ciria. «El invierno no ha podido empezar peor», adelanta. En la zona dependen sobre todo del turismo de fuera de Aragón, que puede suponer un 80%, con predominancia de los madrileños. Hoteles de gran tamaño no tienen prevista su apertura, a pesar de que algunas reservas se han producido. «Hemos hecho bien las cosas, pero las incógnitas son muy grandes», precisa.

En la provincia de Teruel la apertura de la estación de esquí de Valdelinares no será un revulsivo para una zona en la que el 95% de los hoteles permanece cerrado. El presidente de la asociación turística de la sierra de Gúdar, David Nadal. explica que si no cambia el panorama «el resultado será desastroso» con una mayoría de los negocios condenados a la quiebra. «Abrir las pistas es un esfuerzo importante a nivel social, pues llama la atención, pero no servirá para mantener la economía», adelanta.

Por otro lado, desde la entidad se recuerda que durante los meses de verano pudieron trabajar y que no se registraron focos de contagio. «Durante estas fiestas la gente se va a juntar en casas sin posibilidad de control de los aforos, nosotros seríamos la solución para evitar esas reuniones más numerosas de los permitido», evidencia. Habrá que ver cómo evolucionan las restricciones para saber si esta última oportunidad permite salvar la temporada