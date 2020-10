Aprobadas tres nuevas licencias de casas de  juego y apuestas

Mientras desde Consumo se trabaja para que el Consejo de Ministros apruebe en breve la ley que regulará la publicidad de las casas de apuestas y juego online ante el incremento del consumo de juegos de azar detectado durante el confinamiento y la nueva Ley del Juego de Aragón no acaba de encontrar el camino, en Zaragoza se aprobaron ayer tres nuevas licencias para este tipo de establecimientos con los votos de PP, Cs, Vox y PSOE en la sesión ordinaria del Consejo de Gerencia de Urbanismo.

Solo votó en contra el grupo municipal de Podemos, desde donde se recordó que estos tres nuevos establecimientos se sumarán a los 68 ya existentes en la ciudad. «Los locales de juego y casas de apuestas representan un problema social y de salud pública. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene competencias para regular las distancias entre estos establecimientos y los centros educativos o lugares que congreguen a público juvenil. Nos resulta especialmente grave la licencia concedida para un local de juego en Violante de Hungría 6, nada menos que contiguo al Centro Cívico Universidad, en el que se halla una ludoteca y un centro de tiempo libre», explicó el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés.

En cuanto al local de apuestas que se abrirá en la calle Don Pedro de Luna, «resulta de especial incidencia la sobresaturación de la zona con hasta cinco locales más de juego en un radio de 500 metros», dijo Rivarés, que también se detuvo en la licencia urbanística que se ha concedido al bingo Fleta «para ampliar el espacio destinado a máquinas tragaperras y terminales de apuestas, actividad mayoritaria entre la juventud. Además, este local cuenta con otro salón de juego y apuestas a apenas a 50 metros».

Zaragoza cuenta actualmente con 68 locales de juego y apuestas en funcionamiento, principalmente en los barrios populares. Solo en el sector Delicias se cuentan 15. «Al menos 31 locales en los que se puede apostar en Zaragoza quedan a menos de 500 metros de un centro educativo con adolescentes y jóvenes de entre 15 y 18 años».

Un 26% de menores de edad en Aragón ya ha entrado a este tipo de locales, pese a tenerlo prohibido, según el informe Estudes 2019. «Zaragoza cuenta con más locales donde poder apostar que institutos públicos de Secundaria (68 frente a 29). Su expansión por los barrios de Zaragoza es un grave problema social, además de salud pública, sin olvidar el económico. «Es incomprensible que el equipo de gobierno rompa su compromiso –adquirido el pasado noviembre– de frenar la concesión de licencias a estos establecimientos hasta que Aragón cuente con una norma que regule su apertura», manifestó Rivarés.

Víctor Serrano anunció una moratoria hace 11 meses para suspender la concesión de nuevas licencias a casas de apuestas hasta que el Gobierno de Aragón no fijase una posición, pero la prórroga ha terminado y la Ley del juego de la comunidad aún no ha llegado.

Sorprendió el voto del PSOE a favor de las nuevas licencias de juego, pero el concejal Horacio Royo explicó más tarde que, al tratarse de un acto reglado, es un negocio que legalmente no está prohibido, «por lo que puedes llegar a incurrir en prevaricación». La duda estuvo aquí en la abstención, por la que apostó Zaragoza en Común, opción que desde el grupo socialista se entendió como «hipócrita» en este caso en el que sí se recriminó al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que no se dieran pasos desde el ayuntamiento «para controlar la apertura de estos locales, como establecer una zona saturada en Delicias a través del plan general, no permitir la ampliación concedida o marcar distancias». Se trata, en definitiva, de poner trabas hasta que llegue la nueva norma.