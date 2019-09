Aquellos maravillosos años

«Somos muchos los socios fundadores que aún guardamos el carnet en casa. Éramos los primeros que nos acercamos a esas nuevas piscinas que sustituirían tantas tardes en la poza del soto de Cantalobos». Así lo explica Laureano Garín, quien fuera presidente del distrito y número 80 de socio del club deportivo. Recuerda cómo «se construyeron en lo que era el patio del colegio del Silos y fue toda una revolución para el barrio». Hoy cuentan con más piscinas, de titularidad pública, pero entiende lo que estos días muchos vecinos están trasladando a las asociaciones vecinales alertados por el final de esas piscinas. Es el final de un símbolo devorado por motivos económicos. Ellos miran por su malestar y, en cierta manera, dolor, mientras el propietario lo hace por sus intereses, tan legítimos como la desazón vecinal.

Estos días este es un tema de conversación recurrente en las calles de Las Fuentes donde se puede escuchar en boca de los abonados que se trata de «una muerte anunciada». Solo saben que hay nuevos planes para esas piscinas y que hoy es el día, 30 de septiembre, que la empresa les ha dado de plazo a todos para retirar los enseres y, sobre todo, las hamacas de esas piscinas que conocen desde hace más de 50 años. No se les va a renovar el abono y el final es irremediable.

Aunque algunos se resisten y plantean presentar reclamaciones, hacer protestas o incluso judicializar el tema, lo cierto es que el futuro del Stadium Las Fuentes no pasa ya por esas piscinas ni por aquellos socios que justifican su enfado y malestar en la información «tardía, confusa y escasa» que han recibido precipitadamente, casi todos, en los buzones de sus domicilios. Solo les queda, comentan otros residentes consultados por este diario, el recuerdo de lo que fue. El presente, explican, «no se parece en nada a esos tiempos en los que el bar de la piscina era el punto de encuentro de muchas familias del barrio», donde los padres «degustaban sus cervezas con gaseosa Konga» mientras los niños correteaban o se daban chapuzones en esa piscina que, de la mano de otro empresario, Jesús Morte, le dio mucha vida a Las Fuentes. Morte dejó de ser el dueño hace poco, ya que el 1 de marzo del 2017 rubricó la venta de estas instalaciones que ahora buscan la viabilidad presente y futura que no le pueden dar los «700 abonados que quedan». Zonas deportivas, una oferta más amplia y por qué no decirlo un lavado de cara integral que lleva años necesitando.

Las deficiencias se acumulan dentro y fuera y en el 2020 podrían empezar a plasmarse su transformación. Y sí, ya sin las piscinas.

La inversión acometida para su estreno dio un cambio radical a esta zona de Las Fuentes, a pocos metros de la huerta, muy cerca de las vías del ferrocarril que une Miraflores con Huescay ahora pegada a un tercer cinturón que es un chollo para la clientela de paso que no necesita callejear ni buscar aparcamiento. El tiempo pasa para todos y son otros tiempos para estas instalaciones.