Aragón activó en 180 ocasiones el protocolo contra el acoso escolar el curso pasado

Los centros escolares de Aragón activaron en 180 ocasiones el protocolo contra el acoso escolar en el curso pasado frente a las 245 del curso 2018-2019, y solo en el 10% de los casos se estableció una correlación con un posible acoso.

Así lo ha anunciado la directora general de Planificación y Equidad, Ana Montagud, en una rueda de prensa para presentar las conclusiones del último Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso escolar hecho público ayer y el estudio sobre "Menores y Violencia de Género en Aragón" cuyo resultado ha explicado la jefa del servicio de Equidad e Inclusión, Isabel Tolosana.

El Observatorio, creado en 2016, está integrado por más de cincuenta entidades y cuenta con una línea de teléfono (900 100 456) que ha registrado un descenso de llamadas de un 50%. De las 518 atendidas en el curso 2016-2017 se ha pasado a 290 en el 2019-2020.

Montagud ha destacado asimismo que durante la pandemia de covid-19 esta línea se abrió para atender posibles conflictos en el hogar debido al cierre de los centros escolares y atendió 21 llamadas.

No obstante, Montagud ha reconocido que los datos del curso pasado "no son relevantes" precisamente porque durante el último trimestre no hubo clases presenciales.

Cuando un centro recibe una notificación de una posible situación de violencia o acoso, Montagud ha asegurado que se activa un protocolo por parte de un equipo integrado por diferentes miembros de la comunidad educativa (dirección, orientación, tutor y profesorado) y que tanto si se confirma el acoso como si se trata de otro tipo de conflicto se realiza un seguimiento tanto dentro del centro como fuera por el equipo especializado en orientación educativa.

Ha explicado que se dan los mismos casos en Primaria y Secundaria, que se concentran más en 5º y 6º y en 1º y 2º, respectivamente, y tampoco hay diferencias significativas entre centros públicos y concentrados.

Durante la presentación del Observatorio también se hizo público el resultado del estudio propio realizado por el Gobierno de Aragón sobre Menores y Violencia de Género para conocer la situación más a fondo de la situación, poder realizar una comparativa con la situación del estado y evaluar las políticas aplicadas en el ámbito de la igualdad y prevención en materia de género y establecer medidas a adoptar.

En este estudio han participado 2.960 adolescentes de entre 14 y 18 años de 80 centros escolares, 75 equipos directivos y 974 docentes.

El documento analiza cuestiones relativas a la igualdad y prevención de la violencia de género en adolescentes; las menores expuestas a la violencia de género contra su madre y el papel de la Escuela en la erradicación de la violencia de género.

En el primer ámbito, una de las conclusiones es que entre los adolescentes está muy extendida su disposición a facilitar información que puede ser utilizada para ejercer violencia.

Lo revela el hecho de que el 71 % de los encuestados acepta en la red a personas desconocidas y que un 27 % se han tomado una foto que sus progenitores no autorizarían o han quedado con una persona que han conocido a través de la red.

El 76 % de las chicas y el 53 % de los chicos han hablado con sus padres de lo que hacen en las redes.

De los chicos, las chicas valoran la sinceridad, simpatía y bondad mientras que el sexto masculino da más valor al atractivo físico y la sinceridad.

El 79 % los chicos tienen una mejor percepción de si mismos frente al 59 % de las chicas.

El 14 % de las adolescentes reconoce haber sufrido ridiculización, insultos o control frente al 5 % de sus oponentes masculinos que reconoce haber controlado a su pareja.

También el 41 % de las chicas dice haber recibido peticiones de fotografías de carácter sexual y el 15 % de los chicos dice haberlas solicitado.

En el caso de la violencia de género contra las madres, el 17 % de los encuestados reconoce haberla vivido en algún momento y la agresión física la han percibido un 7 %.

El estudio destaca que los centros escolares han incorporado de forma mayoritaria las cuestiones sobre sexismo recogidas en el Pacto de Estado y que ambos sexos consideran que las relaciones dentro de la escuela son buenas.

Aragón también destaca en la formación del profesorado sobre coeducación y prevención violencia de género ya que el 70 % de los centros reconoce que ha recibido propuestas para este tipo de actividades y el 93 % afirma haber realizado actividades en resolución de conflictos, igualdad, prevención del sexismo.

Entre las conclusiones que se extraen desde el área de Equidad destacan que solo un 50 % de los jóvenes tienen una percepción de la violencia de género lo que a juicio de Montagud evidencia que las campañas "no siempre tienen una orientación para el público adolescente" y es donde habría que incidir con el fin de que puedan procesar la información.

También que la información "les llega por otras vías cuando se podría hacer de forma más directa" y por vías más adecuadas.