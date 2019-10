Aragón afronta la mejor campaña de Navidad desde el inicio de la crisis

La desaceleración económica no va a impedir que la campaña de Navidad de este año sea la mejor en materia laboral desde el inicio de la crisis. Según un informe publicado este lunes por la empresa de trabajo temporal Adecco, entre noviembre y enero (ambos inclusive) se firmarán en Aragón 37.498 contratos vinculados a este periodo, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al año pasado. Esta subida está por debajo de la del conjunto del país, ya que el estudio prevé que en España se formalicen cerca de 1.148.000 contratos, un 7,3% más. No en vano, el aumento en Madrid será del 15% y en Cataluña del 9,5%, si bien hay comunidades como Asturias, Navarra o La Rioja donde los incrementos no superarán el 2%.

En términos absolutos, Aragón será la décima autonomía que más contratos realice. De esta forma pierde un puesto respecto a la campaña anterior, siendo superada por Castilla La Mancha. Con todo, el incremento previsto para este año es muy similar al del ejercicio anterior (fue del 5%).

Zaragoza será con mucha diferencia la que más contratos realice, abarcando el grueso de la campaña navideña: se esperan más de 32.800 contrataciones, un 6% más. Tras ella se sitúan, Teruel (casi 3.200 empleos) y Huesca (unos 1.500 contratos).

Según las previsiones de Adecco, la duración de los contratos será superior a las de los últimos años, ya que la campaña comenzará con los descuentos del mes de noviembre (Black Friday o Cyber Monday) y se alargará hasta finales del mes de enero, incluyendo así el periodo de rebajas de inicio del año. Tras la Navidad, Adecco estima que un 17% de las contrataciones podrá prolongarse en los siguientes meses del 2020.

Los sectores protagonistas de la campaña serán el de gran consumo, atención al cliente y fuerza de ventas, donde se espera un incremento de hasta un 40% en la contratación con respecto al resto de meses del año, ya que muchas empresas tienen cerca del 50% de su facturación ligada a este periodo. En esta línea, el perfil comercial (promotores, dependientes, gestores del punto de venta, comerciales o gestores telefónicos de venta) será el más buscado.

Pero no serán los únicos. Otros sectores aumentarán su plantilla de cara a la Navidad: alimentación, distribución y retail, logística y transporte, e-commerce, perfumería y cosmética, electrónica, juguetería o imagen y sonido.