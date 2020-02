Aragón se apoya en la Academia de Historia para reivindicar su memoria

Aragón y la Fundación Ibercaja han sellado este martes un pacto con la Real Academia de Historia para reivindicar desde Madrid su papel en la historia sin tergiversaciones, apoyado en la memoria y los hechos.

Ha sido gracias a la decisión de la Fundación Ibercaja de convertirse en Patrono de la Real Academia de Historia en un acto celebrado en la sede de esta institución.

Un mecenazgo que, junto al resto de protectores, contribuye a preservar su función esencial de estudio e investigación de la Historia de España, Portugal e Iberoamérica, y a que pueda seguir realizando trabajos de recogida, conservación, archivo, estudio, publicación y exhibición adecuada de libros, manuscritos, documentos, planos y mapas, esculturas, pinturas, grabados y demás objetos de arte, así como monedas, epígrafes y cuantos objetos de cultura material contribuyan a documentar la historia.

Tras la firma del convenio, el presidente de Aragón, Javier Lambán, -quien se ha definido como "historiador aficionado"-, ha destacado la labor de esta institución en el conocimiento de la Historia ,porque "la idea de un pasado, presente y futuro está relacionada con la percepción que tiene un país de su historia", y por eso ha alabado también el compromiso de la Fundación Ibercaja, porque supone "enaltecer y dar más brillo a la institución".

Lambán ha puesto de manifiesto la lucha de Aragón contra la "tergiversación y falsificación de la historia", ha criticado la pugna por los aforalismos, que pueden suponer que la presencia de España en el País Vasco sea "testimonial" o "lo que ocurre -ha agregado- con nuestros vecinos catalanes, empeñados en buscar de manera sistemática algo que, como nunca existió, se lo inventan".

"Este tipo de delirios no son incruentos y no dejan de tener efectos prácticos, que deberían ser rechazados con más contundencia desde el ámbito de la política, y si no, desde la historia", ha destacado Lambán.

El presidente ha anunciado además que el Consejo Asesor para la Enseñanza de la Historia sigue dando nuevos pasos, como el curso que comienza la próxima semana para establecer y valorar nuevos enfoques en el tratamiento y el desarrollo de esta materia en Secundaria y Bachillerato, así como compartir e intercambiar diferentes experiencias metodológicas puestas en prácticas en los institutos de la Comunidad.

El Consejo Aragonés para la Enseñanza de la Historia se constituyó en 2018 como un órgano consultivo para prevenir e impedir que se produzcan errores en los contenidos relacionados con la historia, y en particular de la historia de Aragón, que se difundan en el ámbito de la educación no universitaria, así como en otros foros sociales.

El presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha destacado por su parte los "orígenes ilustrados y deseo de mejorar la vida del país a la luz de la concordia" que comparten ambas instituciones, y que la de hoy es una colaboración que nace del reconocimiento a la "importante labor" de la academia para que "tinieblas como la ignorancia y el desconocimiento desaparezcan" y "evitar que las opiniones sustituyan a la realidad de los hechos".

La directora de la Real Academia de Historia, Carmen Iglesias, ha insistido en la necesidad de tomar "conciencia histórica", es decir, tener en cuenta un pasado, "con sus acontecimientos catastróficos", para saber "lo que ha costado llegar hasta aquí, que ocurren cosas que no estaban previstas", y así "predecir un futuro" porque, ha advertido, "la historia se repite, y siempre como tragedia, porque los muertos son otros".

"Necesitamos la experiencia para movernos en el presente y no hay experiencia si no hay memoria", ha señalado Iglesias, quien ha destacado que "la democracia incluso comienza con la imagen de nuestro pasado".

En el marco de esta colaboración, la Fundación Ibercaja ha organizado un ciclo de conferencias, junto a la Institución Fernando el Católico, titulado "Aragón en la historia de España", que se impartirá en la sede de la Real Academia desde marzo hasta noviembre y en el que se abordarán momentos claves de la historia de Aragón.

El ciclo está coordinado por el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa, quien ha informado de que el objetivo de estas charlas es "explicar de manera clara y veraz lo que ha supuesto Aragón en la construcción de España".

Es, ha dicho, "una reflexión de la historia de Aragón a lo largo de los siglos" que "a todos nos tiene que enorgullecer".

El ciclo se abrirá el 2 de marzo con la ponencia "El nacimiento del Reino de Aragón", que impartirá Domingo Buesa, a la que seguirá la charla que ofrecerá el 21 de abril Ángel Sesma Muñoz, académico de la Real Academia de la Historia y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, sobre "Fernando el Católico. Corona de Aragón y Corona de España".

Para el 18 de mayo se ha programado "Moral civil y literatura en la Ilustración aragonesa: Ignacio de Luzán", que correrá a cargo Dolores Albiac, profesora emérita de la Universidad de Zaragoza y académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis.

Continuará el 16 de junio con la ponencia "El conde de Aranda y la Independencia de América", que impartirá José Antonio Escudero, académico de la Real Academia de la Historia y expresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Carlos Forcadell, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director de la Institución Fernando el Católico, intervendrá el 26 de octubre con "La nación liberal y el pasado del reino de Aragón (1808-1868) y el presidente del Gobierno de Aragón será el encargado de clausurar el ciclo con la conferencia titulada "Aragón en España", el 24 de noviembre.