Aragón, campeón de las renovables en el 2019 con casi 1.800 megavatios más

Aragón fue el campeón de las renovables en España el pasado año, especialmente de la eólica. Los aeorogeneradores puestos en servicio durante el 2019 añadieron 1.025 megavatios (MW) a la potencia de la principal tecnología verde, que incrementó su capacidad en la comunidad un 49%, hasta alcanzar una cifra récord de 3.121 MW. Lo mismo ocurrió con la otra gran fuente limpia, la fotovoltaica, que marcó también un máximo histórico en su despliegue por el territorio, con un extra de 765 megavatios, lo que ha multiplicado por cinco la capacidad solar, hasta 934 MW. Entre ambas energías se ha conectado al sistema eléctrico 1.790, lo que equivale a la demanda de luz de 1,5 millones de hogares.

Diciembre puso el broche de oro a un ejercicio pletórico para la eólica, con la entrada en servicio solo en ese mes de 272 megavatios de proyectos acogidos a las subastas renovables el 2016 y el 2017, que marcaban la obligación de poner en operación las instalaciones antes del 2020 --segunda y tercera puja-- o del próximo mes de marzo --la primera--.

PÉRDIDA DE AVALES MILLONARIOS

El primer vencimiento no ha sido alcanzado por un elevado volumen de proyectos, lo que hará que las empresas promotoras pierdan los avales millonarios depositados. La aragonesa Forestalia es en una de las más afectadas por esta situación, ya que fue la mayor adjudicataria, con 1.904 megavatios, y los plazos marcados por el Ejecutivo central han sido muy ajustados para este tipo de instalaciones. En concreto, ha conectado 542 de los 1.500 que ganó en eólica, de los que 342 corresponden al proyecto Phoenix y 200 del de Goya, todos ellos levantados en su tierra de origen y en alianza con socios como Engie, Minorva, y General Electric. Prevé además enchufar a tiempo otros 50 de biomasa en la planta que construye de Cubillos del Sil (León). En fotovoltaica se asignó 316 MW, pero no ha materializado ningún activo.

Sobre el papel, la compañía de Fernando Samper se expone a perder hasta 36 millones de los avales depositados, aunque la empresa ya ha anunciado que va a dar la batalla para que el Ministerio para la Transición Ecológica no ejecute esas garantías con el argumento de que en muchos casos no ha podido cumplir por problemas ajenos, principalmente por retrasos en la concesión de permisos administrativos.

Por todo ello, desde Forestalia se muestran convencidos de que recuperarán la mayor parte del dinero que ahora está en riesgo. Aunque la empresa ya no es propietaria de la mayoría de los proyectos no ejecutados porque lo ha vendido a grupos como Repsol, CIP o BP, la pérdida recae sobre Forestalia porque mantiene los derechos de subasta. Al margen de esta cuestión, la ejecución de las inversiones no está en riesgo.

LIDERAZGO EN VIENTO Y SOL

La comunidad se ha convertido así en el epicentro de la transición energética en España. Lidera el desarrollo de renovables al tiempo que contribuyen a la descarbonización con el próximo cierre de la térmica de Andorra. De hecho, es la autonomía que más ha elevado la capacidad de estas energías limpias en el 2019. En concreto, ha acaparado casi la mitad (el 47%) de los 2.153 megavatios de eólica que se han conectado en todo el país y una cuarta parte (19%) de los 3.988 de la nueva potencia fotovoltaica que se ha instalado.

A pesar del fuerte crecimiento experimentado, Aragón se man- tiene en quinto puesto del ránking autonómico en cuanto a capacidad de producción eléctrica con viento, aunque le pisa los talones a tres de las que tiene por delante, Andalucía (3.860 MW), Galicia (3.803) y Castilla-La Mancha (3.451), mientras que sigue a gran distancia de Castilla y León, líder indiscutible en eólica, con 6.056. Hay que tener en cuenta que, salvo en el caso gallego, se trata de territorios como una superficie muy superior.

En fotovoltaica, Aragón si sube varios peldaños y se sitúa como quinto productor solar de España.