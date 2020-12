Aragón confirma que solo permitirá los viajes del 23 al 26 de diciembre y del 30 al 2 de enero

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

España es cojonuda los españoles no podemos salir ni reunirnos para no contagiar,solamente pueden los politicos ir adonde quieran y los imigrantes que pueden cojer aviones,ir por carretera vamos lo que quieran tres vuelos a tope nos han traido de canarias (tengo videos que se ve) y nos enseñan que reenvian no se si a nueve o doce a sus destinos tan caro vuelo en fin esto es ESPAÑA