Aragón crea un 'chabot' interactivo para ofrecer información de interés

El Gobierno aragonés ha puesto en marcha un 'chabot' que permitirá acceder, de forma instantánea e interactiva, a toda la información de interés disponible en el portal de datos abiertos 'Aragón Open Data'.

Según informa el Ejecutivo regional, este asistente 'conversacional' tiene como finalidad conseguir que la población aragonesa disponga de la mejor información disponible y que la obtención de los datos se lleve a cabo de una forma más accesible y directa.

El 'chatbot', desarrollado por el Instituto Aragonés de Tecnología (ItaInnova) y al que puede accederse desde la dirección web "opendataei2a.aragon.es/servicios/chatbot/", incorpora técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y de Procesamiento de Lenguaje Natural que hacen que el asistente pueda entender a su interlocutor humano de forma instantánea.

De esta forma, "los datos abiertos son más fáciles de consultar, se ahonda en la transparencia y se facilita el uso e interpretación de los mismos", explican las fuentes citadas.

Así, mediante un simple diálogo escrito con el asistente, los usuarios pueden preguntar sobre información general de los municipios de Aragón o por posibles incidencias y obras en las carreteras de la Comunidad.

Además, pueden trasladar consultas sobre puntos de información turística, alojamientos hoteleros del territorio, transporte interurbano o información agraria o catastral.

Según las fuentes referidas, éstos son solo algunos datos de los más de 2.000 'datasets' con los que cuenta el portal y que ahora se "democratizan" aún más al reducir las barreras de acceso.

Gracias a la cercanía comunicativa que supone el diálogo virtual, se pretende mejorar la relación de la ciudadanía con los datos abiertos de Aragón Open Data.

No obstante, advierten las fuentes citadas, en los primeros momentos la interacción con el asistente puede ser "no del todo fluida o las respuestas pueden no ajustarse de forma muy precisa a lo cuestionado", ante la necesidad de que el 'chatbot' aprenda de forma progresiva con su uso.

Es precisamente la interacción con la ciudadanía la que permitirá que vaya mejorando y ofreciendo respuestas más adecuadas, ya que su tecnología va evaluando todas las conversaciones y adaptándose a ellas.

Este nuevo servicio de asistente conversacional viene a mejorar el aprovechamiento de los recursos de Aragón Open Data y se suma a la reciente herramienta de creación de narrativas digitales puesta en marcha también por el portal autonómico.

El objetivo último de la estrategia es acercar y facilitar a la ciudadanía la comprensión, difusión y reutilización de los datos abiertos, sin necesidad de que cuenten con un conocimiento técnico avanzado.