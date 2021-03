Un mapa de titulaciones universitarias ayudará al alumnado a elegir su futuro

Aragón contará en unas semanas con un mapa de titulaciones universitarias mediante el cual se pretende que los alumnos puedan elegir "con garantías" su futuro. La herramienta, que será un portal único de información, tiene como objetivo que los estudiantes que están ahora en 4º de ESO o Bachillerato puedan ver, con un margen de dos años, qué grados les interesaría cursar y, de esta manera, poder elegir también su itinerario en Bachillerato.

Según ha explicado este martes la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento de la DGA, Maru Díaz, la intención es que esta novedosa aplicación ya muestre, en un corto periodo de tiempo, toda la oferta para el próximo curso tanto de la Universidad de Zaragoza como de la San Jorge. En total serán 73 grados, 72 másteres y 50 doctorados, así como ocho dobles grados y tres dobles másteres. Entre las novedades en el campus público está Ingeniería de Datos, en La Almunia, o diez nuevos másteres, mientras que la privada está pendiente de la autorización para ofertar los grados de Bioingeniería y Biomedicina.

Por otro lado, Díaz ha anunciado que entre los objetivos para los próximos cuatro años está el de "hacer más atractivos" los estudios que tienen baja demanda. "Hay algunos grados que no tienen muchos alumnos a pesar de que, socialmente, sí tienen mucha presencia. Por ejemplo esto no pasa en Geología, donde hay pocos estudiantes y, sin embargo, es un grado con relación directa con el reto del cambio climático y sus política. Es de actualidad y está en la agenda social. Quizás tengamos que repensar el nombre o los programas para que sean más atractivos y viables", señaló la consejera.

Las becas salario empezarán el próximo curso

La pandemia ha impedido este curso académico poner en marcha las becas salario en Aragón, que se han reconvertido, dadas las circunstancias, en becas covid. Díaz se ha mostrado confiada en que, a partir de septiembre, estas ayudas ya estén disponibles con el fin para el que nacieron. Sus beneficiarios serán los alumnos de 1º de carrera que con una renta familiar "con dificultades" y expedientes académicos "excelentes", recordó Díaz. "Este tipo de estudiantes cuando acceden a la universidad lo compatibilizan con un trabajo, con el fin de pagarse los estudios. Lo que queremos es seleccionar a los mejores y decirles que no trabajen, sino que estudien gracias a esta ayuda", detalló. La cuantía será de 900 euros al mes durante un periodo de 10 meses.

Este curso, la cuantía de becas (de todo tipo) son 1.500, lo que supone 2,7 millones de ayudas. "Las becas de la DGA son subsidiarias del Ministerio de Universidades y este curso se han ampliado mucho. Nos hubiera gustado este año poner en marcha las becas salario, donde la excelencia en momentos de precariedad no se debe comprometer, pero ha sido imposible por el covid. El próximo curso, si todo va bien, se sumarán a las de movilidad, a las Erasmus y a las de másteres estratégicos", indicó.

Díaz: "No comparto la idea de duplicidad de la San Jorge"

Díaz, que ha estado acompañada por el Director General de Universidades de Aragón, Ramón Guirado, ha precisado que la "especialización" de los campus es otro reto para los próximos cuatro años. "Una oferta diferenciada ayuda a vertebrar el territorio", ha dicho. Sin embargo, en este punto el planteamiento de la DGA y del campus publico choca con la privada San Jorge, que en su oferta sigue añadiendo títulos que duplican los ya existentes en la comunidad. "Para mí no es buena idea lo que hace la San Jorge y no lo comparto. Lo dije ya cuando estaba en la oposición y ahora como consejera, porque no es justo que una universidad cumple con ese objetivo vertebrador y la otra no lo haga", ha indicado Díaz. "Vertebrar es incompatible con duplicar, pero los tribunales determinan que las universidades se rigen por la lógica del mercado. Estas tienen autonomía para ofrecer las titulaciones que quieran, pero no lo comparto y así lo he dicho también en reuniones con el ministerio", indicó Díaz.

Sigue la negociación con la Universidad de Zaragoza

En otro orden de cosas, Díaz precisó que las negociaciones con la Universidad de Zaragoza por el nuevo modelo de financiación "avanzan a buen ritmo", pero que todavía quedan meses de diálogo. "Nos vamos como objetivo el verano", ha dicho. Por su parte, Guirado sí ha indicado que el modelo será "global y expansivo”.

Otro de los objetivos es una mayor inserción de los egresados. "Un informe nos dice que en Aragón la tasa de filiación es tres puntos mayor a la media nacional, por lo que es un buen punto de partida. Además, se insertan mejor las mujeres que los hombres", ha detallado la consejera. De acuerdo a este objetivo, las universidades deberán elaborar planes de análisis y mejora de la inserción laboral de sus alumnos, que serán objeto de seguimiento por parte del departamento.