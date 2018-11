Aragón desplegará "agentes de igualdad" para prevenir la violencia machista

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha anunciado hoy que el Gobierno de Aragón desplegará "agentes de igualdad" por todo el territorio para ayudar a ayuntamientos y comarcas a prevenir la violencia machista, porque "la violencia es un tema de desigualdad".

Esta es una de las medidas que planea implementar Aragón con los 4,7 millones de euros recibidos desde Madrid por el Pacto de Estado contra la violencia de género, como la creación de guardias de atención psicológica para víctimas que se sumarán a la asistencia jurídica y social, ha señalado Broto.

En declaraciones a los medios previas a la inauguración del II Congreso sobre Violencia contra las Mujeres en Aragón, enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la consejera ha incidido en la necesidad de involucrar a toda la sociedad en un "compromiso claro" contra esta "lacra".

Ha insistido en que a pesar de que el Gobierno autonómico ha llevado a cabo "múltiples proyectos" en este sentido, en ese camino no sobra nadie y necesitan a toda la sociedad, entre los que ha destacado a la Universidad, que acoge este congreso.

Así, ha puesto en valor la Ley aragonesa de Igualdad como algo "fundamental" para acabar con la violencia, además del Pacto de Estado, con cuya dotación presupuestaria se están planteando proyectos y medidas en este ámbito.

Como ya se adelantó esta semana, ha indicado en lo que va de año se han presentado en Aragón más de 1.900 denuncias por violencia machista, mientras que el teléfono contra el maltrato del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) ha recibido más de 3.000 llamadas.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, ha apostado por que las policías locales colaboren en la lucha contra la violencia machista y ha confiado en lograr que el Ayuntamiento de Zaragoza entre en el sistema de protección a las víctimas VioGen.

Del mismo modo, ha resaltado que, pese a tener leyes o un pacto de Estado dotado económicamente, todavía falta sensibilizar a la sociedad.

"No podemos mirar a otro lado cuando tenemos compañeras que están sufriendo malos tratos", en lugar de animar a las víctimas a que den el paso para denunciar y así poder protegerlas, ha expresado Sánchez.

Una de las ponentes del congreso es Amalia Fernández, en representación de la Asociación de Mujeres Juristas (Themis), quien ha apuntado que las reformas del Código Penal "evidentemente son necesarias", pero que el problema no es normativo sino más bien de interpretación de la norma.

En su opinión, hay determinadas sentencias que no aplican la perspectiva de género y "sin perspectiva de género no tenemos justicia y sin justicia no tenemos igualdad".

En este sentido, ha reiterado que falta formación en los jueces y juezas, pero también en operadores jurídicos o abogados para que den apoyo a las víctimas, ya que es la única forma de que esta tenga una tutela judicial efectiva.

Ha reclamado también que la "crítica sana" sea admitida por la justicia, que en lugar de hacerlo "se vio atacada" tras la sentencia de "La Manada", que "ni la sociedad ni muchos juristas entendieron".

Por último, Fernández ha llamado la atención sobre el hecho de que hay víctimas que no se ven tuteladas jurídicamente ni se ven reparadas, lo que no favorece que presenten denuncias.

"No se está impartiendo justicia con perspectiva de género y eso no es justicia", ha concluido.