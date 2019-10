Aragón es la comunidad con mayor implantación de planes de pensiones

Aragón es la comunidad española donde más implantados están los planes de pensiones privados. En concreto, el 21,4% de la población (más de uno de cada cinco aragoneses) tiene contratado este producto de ahorro, frente al 16,2% de la media del país. El porcentaje de partícipes de la comunidad dista mucho del de otros territorios como Asturias (12,9%), Andalucía (13,8%), Cantabria (14,8%) o Galicia (15%). Tras Aragón se sitúan La Rioja (21,2%), Madrid (20,7%), Castilla y León (20,4%) y Cataluña (18,6%). Según un reciente informe del Observatorio de Inverco, el patrimonio medio invertido por cada uno de los 280.668 aragoneses que tiene un plan de pensiones es de 11.390 euros, un 12% más que hace cinco años. En total, el patrimonio acumulado por todos ellos alcanza los 3.197 millones de euros.

Más allá de la mayor riqueza y capacidad de ahorro que puede haber en Aragón, el director de Estudios del Observatorio Inverco, José Luis Manrique, explica que este liderazgo se debe sobre todo a la mayor cultura financiera que hay en la comunidad. «Las entidades aragonesas con más cuota de mercado están contribuyendo a que esa educación financiera crezca, lo que permite que los ciudadanos apuesten más por este producto de ahorro y no tanto por la vivienda o los depósitos, como ocurre en otras regiones», indica Manrique.

En España, el ahorro invertido en los planes de pensiones privados está muy lejos del de otros países europeos y en los últimos años se ha mantenido estable a pesar de la mejora económica. «La recuperación no se ha notado como sí ha sucedido en los fondos, ya que los planes de pensiones se ven como un producto de ahorro más que de inversión», apunta Manrique, que recuerda que la gran mayoría de los partícipes contratan estos productos a través de los bancos (también hay gestoras especializadas).

LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA/ Todo parece indicar que la escasa implantación en España empezará a cambiar a corto plazo debido a las dudas en torno al actual sistema público de pensiones y su sostenibilidad. «El equilibrio demográfico no va a permitir mantener el mismo poder adquisitivo; se reducirá seguro», sostiene Manrique. Precisamente, contra esto luchan las plataformas ciudadanas que en el último año han llenado de protestas las ciudades de todo el país.

El liderazgo de Aragón en este ránking se confirma con un dato contundente: Zaragoza es la cuarta provincia española con mayor inversión neta en planes de pensiones. Sus 2.317 millones de euros solo son superados por Madrid (16.525 millones), Barcelona (11.412) y Valencia (3.538). Del total de 72.246 millones invertidos en toda España, Aragón representa el 4,4%.

La pérdida de atractivo del producto de ahorro «estrella» de las familias españolas (el depósito) no ha elevado la apuesta por los planes de pensiones. «Como es un dinero que no puedes sacar hasta que te jubilas, la gente es más reticente y opta más por los fondos», reconoce Manrique, que puntualiza que los datos del estudio de Inverco no incluyen los planes de pensiones que ofrecen las empresas.