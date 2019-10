Aragón es la tercera comunidad donde menos implantada está la FP dual

Aragón es la tercera comunidad española done menos implantada está la Formación Profesional (FP) dual, el sistema mixto que combina un contrato laboral con la enseñanza reglada. Según un informe publicado este jueves por la patronal CEOE Aragón, la comunidad tan solo aglutina al 0,9% del total de alumnos que hay en España bajo esta modalidad, un porcentaje que únicamente es inferior en La Rioja y en Cantabria. El presidente de la patronal aragonesa, Ricardo Mur, ha advertido en la presentación del estudio que la cifra de alumnos debería multiplicarse por tres para equipararse con la media del país y ha subrayado que la «escasísima» implantación de la FP dual no ayuda a reducir la tasa de paro juvenil.

¿Por qué en otras comunidades este modelo formativo está arraigando con más éxito? En opinión de Mur, una de las razones fundamentales es que en Aragón no se permite realizar un contrato de beca a estos alumnos, como sí sucede ya con los universitarios. Por eso, la patronal ha indicado que, si se quiere subir el porcentaje, la administración autonómica debe acabar con «la rigidez normativa» que rodea a esta figura. «No tiene sentido que ahora sea más sencillo y económico incorporar a un universitario que a un alumno que está empezando la FP dual», ha dicho Mur, que ha apuntado que en «otras muchas» comunidades sí se permite recurrir al sistema de becas.

El representante de los empresario ha insistido en que para muchas pequeñas firmas el coste que supone contratar a un estudiante de FP dual es «inasumible» y ha asegurado que si se aplicara el modelo de beca este podría reducirse hasta en 500 euros. «Con este sistema nos costaría de 800 a 900 euros, frente a los 1.300 o 1.400 actuales; al final si tienes que hacerles un contrato al uso optas por fichar a una persona con más formación, en detrimento de la gente joven», ha explicado Mur.

Según el informe, tan solo el 1% de los alumnos matriculados en FP en Aragón correspondían a esta modalidad dual en el último curso con datos cerrados (2016-2017), frente al 3% del conjunto del país. De hecho, en esa campaña solo 222 jóvenes cursaron la FP dual en el sistema educativo.

Mur también ha pedido «bonificaciones impositivas» para las empresas que se comprometan con este tipo de formación. «El coste burocrático es elevado porque cada alumno tiene que tener un tuto y hay que realizar informes», ha indicado.