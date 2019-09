Aragón gestiona al día entre 10 y 15 alertas alimentarias

E l brote de listeriosis detectado en la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis, causante de la mayor intoxicación por esta patología en España, ha puesto sobre la mesa el debate sobre la revisión de los protocolos y el refuerzo de las inspecciones en los establecimientos. En Aragón se gestionan cada día entre 10 y 15 alertas alimentarias que son notificadas a través de un sistema en red conectado entre las tres provincias y cuyos avisos conllevan una actuación «lo más rápida posible» por parte de los técnicos de Salud Pública.

La mayoría de ellas, según explicó a este diario Alberto Alcolea, Jefe de Sección del Servicio de Salud Alimentaria y Ambiental del Gobierno de Aragón, tienen que ver con la carne y sus derivados. «Lo que ha pasado en Magrudis aquí no pasaría. Nadie está libre de ello, porque no hay inspector fijo en cada industria, pero a un nivel tan grande no lo creo. Tengo plena confianza en el sistema de control que tenemos implantado en Aragón», aseguró.

La comunidad cuenta con el Plan Autonómico de Control de la Cadena Alimentaria 2017-2020, que determina unos protocolos de actuación y en el que trabajan conjuntamente los Departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; Ciudadanía y Derechos Sociales y Sanidad. En lo que respecta a la vigilancia de listeria se tomaron casi 80 muestras y, de ellas, once dieron positivo.

Criterios europeos / Durante el 2018 se contabilizaron 1.983 establecimientos en la comunidad que procesan estos productos, en los que se realizaron cerca de 4.000 inspecciones, según los últimos datos. Fruto de los 59 expedientes abiertos y de las 43 multas se tuvo que suspender la actividad en 52 locales alimentarios.

La frecuencia de las visitas depende del riesgo del producto con el que se trabaja y el registro sanitario puede ir desde una vez al mes a tres veces al año. «Catalogamos el riesgo con unos criterios europeos que tienen en cuenta el material, a quién va dirigido, el historial de incumplimientos del establecimiento, los controles de calidad o las auditorías», comentó.

Cuando los incumplimientos tienen que ver con problemas de temperatura, cocción o afección en las tablas de corte el cierre es «inmediato». Por otro lado, los inspectores también pueden detectar deficiencias, que son cuestiones menores «y que no ponen en riesgo lo que se está fabricando», explicó Alcolea.

comidas preparadas / Los locales de comidas preparadas son los que más inspecciones acogieron en el 2018, seguidos de los almacenes polivalentes (que incluyen el comercio minorista), los de cereales y derivados (panaderías entre ellos) y, por último, los de vegetales y derivados.

«La responsabilidad siempre es del operador económico, que es el que está elaborando y poniendo el producto en el mercado. Nuestra labor es vigilar e inspeccionar», reseñó Alcolea. Las empresas, además de las visitas regulares de los técnicos, también deben realizar autocontroles. «Saben que cualquier brote que les implique supone un descrédito y una mala imagen. Las empresas han mejorado sus inspecciones en los últimos años, trabajan en unas condiciones de temperatura muy maja y la manipulación del producto es bastante eficaz», señaló.

Respecto al brote surgido en la empresa Magrudis, Alcolea se mostró «cauto» ante la falta de información técnica, aunque se mostró «casi seguro» de que el problema general ha sido una falta de higiene. «Eso o bien que el tratamiento térmico haya fallado y la temperatura a la que fue sometida la carne no fuera suficiente para destruir la listeria, pero no me atrevo a decir qué ha sido. Me ha sorprendido mucho el brote la situación por la magnitud y el número importante de los afectados», aseguró.