En Aragón se han registrado 12.500 parejas estables en 20 años

Un total de 12.563 parejas se han inscrito en el Registro de Parejas estables no casadas del Gobierno de Aragón desde su creación hace 20 años, cuando se aprobó en Aragón la Ley con la que se las reconocía y daba cobertura legal.

En el año 1999 solicitaron la inscripción a este registro 17 parejas, mientras que durante la pasada legislatura ha continuado incrementándose el número de parejas inscritas, pasando de las 910 en el año 2015 a las 1.216 en 2018.

Además, durante el primer semestre de 2019 ha habido 657 inscripciones, de las cuales 93 corresponden a la provincia de Huesca, 41 a la provincia de Teruel y 523 a la provincia de Zaragoza, informa el Ejecutivo aragonés.

Se considera pareja estable no casada la formada por personas mayores de edad entre las que exista una relación de afectividad análoga a la conyugal. La inscripción en el registro dará derecho a la aplicación de las medidas administrativas que les correspondan y podrá beneficiarse de los derechos y las obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa aragonesa de Derecho Público, salvo las de carácter tributario.

Las personas que desean inscribirse en el registro deben ser mayores de edad, no tener relación de parentesco en línea de consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. Además, no pueden estar ligados por vínculo matrimonial, no formar pareja estable no casada con otra persona y tener vecindad administrativa aragonesa.

No obstante, también hay parejas que deciden cancelar su inscripción en el registro y desde el año de su creación de esas 12.563 parejas inscritas, 3.228 han solicitado la cancelación, es decir un 26 % de las parejas inscritas, y en 273 de los casos la cancelación fue debida a que la pareja contrajo matrimonio posteriormente.

Además, desde el año 2016 el Gobierno de Aragón ha habilitado un espacio en el que las parejas pueden ratificar su voluntad de inscribirse en el Registro ante la presencia de responsables de la Dirección General de Igualdad y Familias, opción que han elegido 10 parejas en este tiempo