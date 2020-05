Aragón lidera un proyecto para hacer más segura y eficiente la minería

El Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) está trabajando en un proyecto de colaboración financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea con 7 millones de euros por el que se busca hacer más segura, eficiente y sostenible la minería.

El proyecto A Human-centred Internet of Things Platform for the Sustainable Digital Mine of the Future, es una Acción de Investigación e Innovación (RIA) que reúne a un consorcio de 16 socios repartidos por toda Europa. Este programa está coordinado por Itainnova, una organización de investigación y desarrollo con sede en Zaragoza, adscrita del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, e incluye una serie de socios tecnológicos y socios de explotación, involucrados en la industria minera.

El objetivo es el desarrollo de una plataforma industrial de Internet de las cosas (IIoTp) que recopile datos de la industria minera y los transforme en conocimiento y acciones destinadas a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores de esta industria, así como a minimizar el impacto de la minería en el medio ambiente.

La plataforma integrará datos de diversa naturaleza como personas, máquinas, entorno o mercado. A nivel humano, se tomarán datos biométricos de los trabajadores, su localización y condiciones ambientales en su puesto de trabajo, mientras que a nivel de máquina, se monitorizará la operación, posición o estado de las mismas, vehículos y herramientas involucradas en las operaciones mineras.

Para caracterizar el entorno se registrarán las condiciones ambientales –calidad del aire, agua y temperatura– y del terreno –estabilidad de laderas y sísmica–. La herramienta incluirá datos de mercado –oferta-demanda y precios de las materias primas–, según explicó una de las trabajadoras del equipo de Simulación Multifísica y Multiescala de Itainnova y coordinadora del proyecto, María García Camprubí.

Este programa no se centrará en la cantidad de datos, sino en la calidad de los mismos, su análisis y explotación en tiempo real para optimizar la gestión de los procesos y operaciones de las minas. Para ello, el consorcio está formado por una combinación de empresas con experiencia en el sector de la minería y grupos de investigación líderes en las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la plataforma IIoT.

El producto final del proyecto se aplicará y validará en cinco minas como son La Parrilla (España), mina a cielo abierto para la extracción de tungsteno; Marini Marmi (Italia), de mármol subterránea; Titania (Noruega), a cielo abierto de ilmenita; Sotkamo (Finlandia) de plata subterránea; y Hannukainen (Finlandia) a cielo abierto en proceso de reapertura para la extracción de hierro, cobre y oro. Cada uno de estos casos de uso difiere de los demás en cuanto a su ubicación y clima, naturaleza del terreno, materia prima, tipo de mina –subterránea o a cielo abierto–, por lo que cada caso de uso ofrece desafíos únicos para la plataforma IIoT.

Itainnova liderará dos paquetes de trabajo. Por un lado, el llamado Project Management para el que la coordinadora contará con el soporte del responsable de la Oficina de Proyectos de Financiación Pública del Instituto Tecnológico de Aragón, José Ramón Valdés, y por otro lado, ‘System Integration and Validation in relevant environment’, donde liderará la implementación de la metodología y protocolos. H