Aragón llevará a IFEMA un experimento de inteligencia colectiva

El Gobierno de Aragón colaborará con el CSIC y la Universidad de Zaragoza en la organización de un experimento participativo de inteligencia colectiva en el que intervendrán unos 1.000 alumnos de una treintena de centros de toda España que se desarrollará el 10 de diciembre en Madrid con motivo de la Cumbre del Clima.

Se trata de una de las diversas actividades que la Comunidad autónoma va a llevar a cabo desde este martes y hasta el próximo día 12 y que ha presentado en rueda de prensa la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, Marta de Santos, y el Comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano.

La primera de las actividades ha consistido en la inauguración de la exposición itinerante “Calidad del aire es calidad de vida” en la Sala Goya del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza y que podrá visitarse, de manera gratuita, hasta el próximo 18 de diciembre.

La muestra forma parte de una campaña de educación ambiental y sensibilización sobre la importancia y necesidad de disfrutar de un aire de calidad para la ciudadanía, para lo que ofrece información sobre distintos aspectos de la calidad del aire y muestra los daños que puede causar la contaminación, explica el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

La actividad del Aula de Medio de Medioambiente Urbano "La Calle Indiscreta", en la calle Juan Pablo Bonet de Zaragoza, también se verá incrementada estos días con contenidos específicos sobre la Cumbre.

El miércoles 4, en la Gran Vía de Zaragoza, el Gobierno de Aragón instalará la mesa taller “Calcula tu huella de carbono”, en la que, basándose en los hábitos cotidianos de los viandantes, un equipo de técnicos estimará cuál es la huella de carbono que deja un ciudadano a diario en la ciudad, lo que permite conocer su contribución al cambio climático.

Por este motivo, después del análisis, los expertos ofrecerán algunas pautas para saber qué se puede hacer para frenar el cambio climático con consejos fáciles y sencillos para poner en práctica en la vida cotidiana.

Además, de estas actividades, cuarenta centros escolares públicos de todo el territorio aragonés trabajarán la acción climática como parte de su proyecto educativo.

Por su parte, la empresa AST procederá a actualizar la infraestructura TIC en sus nuevos centros de datos en Walqa (Huesca) y en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, con el fin de mejorar la eficiencia energética.

También en el Edificio Pignatelli este martes se constituirá y celebrará la primera reunión el Consejo Aragonés del Clima, que presidirá el presidente de Aragón, Javier Lambán, y en la que participarán una treintena de representantes de administraciones regionales y locales, empresas, sindicatos, asociaciones e investigadores.

El 10 de diciembre en esta sede se celebrará un Seminario de lanzamiento del proyecto SUDOE Montclima.eu para el tratamiento del clima y riesgos naturales en montañas, con otra treintena de expertos de España, Francia, Andorra y Portugal.

Además, se celebrarán reuniones interdepartamentales de cambio climático para diseñar futuros planes de acción.

El día 10 Aragón llevará a IFEMA un experimento de inteligencia colectiva en el que de forma conjunta se redactarán y priorizarán medidas a tomar para los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Cambio Climático y de Agua para crear un decálogo de medidas que se presentará en Zaragoza el 12 de diciembre en el marco de la Conferencia europea #EUWIC.

Varias delegaciones oficiales viajarán además hasta Madrid para participar en las actuaciones organizadas en IFEMA por entidades participadas por el Ejecutivo aragonés como a Fundación Hidrógeno Aragón, la Comunidad #PorElClima, Apadrina un Olivo o el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático.

Por último, los días 11, 12 y 13 diciembre, el Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá la Conferencia Europea de Innovación y agua 2019 -“EU Water Innovation Conference 2019: Accelerating action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts”.

Organizada por la Comisión Europea y el Gobierno de Aragón, la conferencia reunirá a unos 800 expertos para tratar futuras agendas comunitarias de agua, mitigación de los efectos del cambio climático y descontaminación, entre otros temas.

La organización de este evento responde al compromiso del Gobierno de Aragón con el proyecto Ebro 2030 y la búsqueda de soluciones innovadoras en materia de agua y tiene como objetivo concienciar a todos los agentes vinculados con el agua sobre la necesidad de afrontar con urgencia los retos que plantea la gobernanza del agua en el contexto de cambio climático.

La Conferencia promueve el intercambio de experiencias sostenibles y enfoques innovadores en los diferentes ámbitos técnicos, administrativos y políticos.

El encuentro también servirá para que la Comisión Europea haga balance de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, así como sobre su revisión.