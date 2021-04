Aragón descarta nuevas restricciones por ahora

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha presentado esta mañana la nueva unidad de Urgencias del hospital San Jorge de Huesca junto al gerente del sector, José Ignacio Castaño, y el gerente del Salud, José María Arnal. La responsable del área ha confirmado que la situación de la comunidad es estable y que, de momento, no hay previsión de tomar nuevas medidas restrictivas pero tampoco se puede hablar de que Aragón haya llegado “a una situación de meseta”.

“Hemos aprendido a adelantarnos, pero esta vez no nos va a servir tanto ya que el virus no se está comportando como en las ocasiones anteriores. Probablemente influya el número de pacientes que hay vacunados, los que han pasado ya la enfermedad u otras circunstancias como la excepcionalidad. De momento, en Aragón nos mantenemos en unas cifras estables con tendencia a la baja, aunque no se puede hablar todavía de una situación de meseta, hemos tenido territorios concretos con unas cifras altas de contagios que nos han obligado a tomar medidas restrictivas como en Tarazona, Cuarte y La Litera, pero todas estas áreas están disminuyendo el volumen de casos, evolucionando bien. De momento, no tenemos previsto realizar más medidas restrictivas, salvo la observación minuciosa y detallada de aquellas localidades que tienen un comportamiento estable en estos momentos, especialmente de Zaragoza capital por su volumen de población”, ha dicho Repollés.

La tendencia de los datos “es muy inestable”, ha proseguido, “no sabemos si va a ir al alza, a la disminución o nos vamos a quedar en este equilibrio inestable en forma de meseta”. Es decir, no se puede hacer una predicción sobre las decisiones que se vayan a tomar en las próximas fechas. “Sabemos que cuando hay un puente o un incremento de movilidad, aumentan los casos. Pero el incremento de los casos después de Semana Santa ha sido menor del que preveíamos, por lo que tampoco podemos tener una previsión, salvo que los datos se modifiquen en los dos o tres próximos días”.

Tampoco es fácil hacer un vaticinio de lo que sucederá con las vacunas, tanto en Aragón como en el conjunto del país. “Estamos expectantes a las informaciones del Ministerio de Sanidad. No hay ninguna decisión tomada sobre segundas dosis, pero las últimas noticias nos dicen que Pfizer va a aumentar el número de envíos, con lo cual podríamos abordar la vacunación sin modificar demasiado la estrategia”, ha afirmado la consejera, que ha remarcado que no especialmente problemático demorar la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca, ya que hay una horquilla “de entre 90 y 120 días para poder administrarla, incluso más”. No hay prisa “para tomar esta decisión, lo que es es importante es que sea consensuada y homogénea”.

En cualquier caso, la Comisión de Salud Pública debatirá este martes si aumenta el intervalo de separación de las segundas dosis de las vacunas contra el coronavirus para los menores de 79 años con el fin de inocular el suero cuanto antes al mayor número de personas vulnerables.

“Ya sabíamos la semana pasada que las dosis que nos iban a llegar de AstraZeneca eran menos de un tercio de las que en principio estaban comprometidas, pero el miércoles o el jueves nos llegará una nueva remesa que administraremos jueves y viernes, o la semana que viene”, ha especificado Repollés, que también se ha referido a disposición y cantidad. “Si en un momento dispusiésemos de espacios de vacunación masiva, ojalá, seguro que la haríamos, incluso los fines de semana, incluso por la noche, porque las capacidades del sistema sanitario en recursos humanos y materiales nos lo permitiría”.

En cuanto al incremento en la ocupación hospitalaria, la responsable de Sanidad ha explicado que el volumen de actividad en los hospitales de Aragón es normal, "así que en algún momento volveremos a habilitar los espacios que cerramos hace unas semanas para poder continuar con la actividad quirúrgica habitual”.