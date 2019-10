Aragón se prepara para paliar los efectos de un posible brexit duro

La salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá un impacto socioeconómico en Aragón que todavía es difícil de cuantificar a la espera de que se clarifiquen las condiciones de la ruptura. Ante la perspectiva de que la marcha de los británicos sea sin acuerdo, el llamado brexit duro, el Ejecutivo autonómico ha intensificado los contactos de la mano del Gobierno de España para preparar medidas de respuesta que permitan mitigar los efectos adversos que tendría una abrupta retirada británica.

Con esta misión, el vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, se reunió ayer con los presidentes autonómicos de CEOE y Cepyme, Ricardo Mur y Aurelio López de Hita, y el presidente del Consejo de Cámaras Aragonesas, Manuel Teruel. El encuentro sirvió para analizar la incidencia del brexit en la comunidad y las medidas del plan de contingencia trazado por el Gobierno central.

La cita se produce tras la conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE) celebrada hace dos semanas en el Ministerio de Política Territorial, donde el tema monográfico fue la separación británica de la esfera comunitaria. La DGA participó en esa comisión, promovida para coordinar a todas las administraciones ante esta problemática. En este contexto, se inscribe la reunión de trabajo con las organizaciones empresariales, con las que Aliaga quiere mantener «un canal de comunicación» sobre todo lo concerniente al brexit.

«Las empresas aragonesas siempre han destacado por tener pulso económico y capacidades para salir al exterior», apuntó el vicepresidente. Aunque la DGA no ha cuantificado económicamente las repercusiones en Aragón del brexit, explicó que los sectores más afectados sería la industria del automóvil, el turismo y la agroalimentación.

Manuel Teruel consideró que no hay que ser «alarmistas» sobre los efecto de la ruptura del Reino Unido, pero destacó que este proceso va a tener un gran trascendencia en cualquiera de los escenarios, lo que supone un «problema» para Aragón, España y Europa. «Sea duro o blando, el brexit cambiará los paradigmas de trabajo y generará problemas puntuales que se irán resolviendo», afirmó.

Evaluar daños / En cualquier caso, dijo que es pronto para conocer la magnitud de este impacto porque «estamos en la fase de información». «Por muchas preguntas que nos hagamos, todavía no sabemos cómo va a ser. No podemos poner tiritas antes de la herida», apuntó. Eso sí, instó a que cada empresa evalúe como le afectaría un brexit duro. No obstante, se mostró convencido de que el tejido empresarial aragonés sabrá «adecuarse a lo que venga», aunque alguna firma pueda tener problemas. «Todos los días enferma alguien», zanjó.

Por su parte, Mur recordó que la fase aún es de información, dado que todavía no se sabe cómo será el brexit, y que el principal problema lo tiene la economía y empresas británicas. En su opinión, aunque la separación debilitará la competitividad de Europa, también puede abrir oportunidades a empresas aragonesas en otros mercados.

«El Reino Unido se ha metido en un lío muy grande» y todavía, agregó, no es posible siquiera hacer un diagnóstico de las consecuencias, aunque mostró su confianza en la capacidad de adaptación de las empresas aragonesas, acostumbradas a «vivir cada día una aventura nueva».

Para López de Hita, las pymes son siempre la parte más débil pero también, por su tamaño, las que puede adaptarse con más rapidez a una situación nueva. El brexit, añadió, es «un problema más de los muchos» que el tejido empresarial tiene, por lo que pidió no crear alarmismo.