Aragón quiere ser un referente mundial en desarrollo sostenible

Aragón quiere ser un referente mundial en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en esa línea, tratará de recuperar la capitalidad mundial del agua reanudando con el espíritu de la Exposición Internacional del 2008.

Así lo aseguró ayer en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, el presidente de la comunidad, Javier Lambán, en la inauguración de la jornada Las empresas de Aragón y los ODS: Global Goals, Local Business. En este sentido, subrayó que el cuatripartito que preside se define en torno a los ejes de la sostenibilidad, la economía digital y la responsabilidad social.

«Nuestros objetivos no pueden separarse de los del mundo a través de la Agenda 2030», manifestó Lambán, que incidió en que la actividad económica «debe imprimirse de más sentido ético y social».

El jefe de Ejecutivo recordó que se ha creado en Aragón la figura del comisionado de desarrollo contemplado en la Agencia 2030 «para transversalizar el cumplimiento de esos objetivos y sugerir ideas nuevas» y constatar «hasta qué punto se cumplen».

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, informó de que «más de mil empresas aragonesas están adheridas» al objetivo de la responsabilidad social y que en diciembre se entregarán 700 diplomas.

«El tejido empresarial aragonés está concienciado, motivado y comprometido con los objetivos del desarrollo sostenible del pacto mundial», manifestó Aliaga, que puso a la comunidad como «ejemplo de crecimiento económico con sostenibilidad».

En la jornada de ayer, introducida por el presidente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Ramón Tejedor, intervinieron representantes del mundo de la empresa y de los sindicatos, así como otros actores sociales, como la Universidad y las oenegés.

«Solo tenemos un planeta y hay que actuar de una forma socialmente responsable», declaró Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, que habló de la necesidad de que haya trabajos dignos e igualdad entre los sexos, de forma que se alcance un nivel de bienestar y un crecimiento adecuados. «Debe haber una transición justa», incidió el sindicalista, que abogó por que «las personas y los territorios no se queden atrás».

Daniel Alastuey, secretario general de UGT en Aragón, se centró en las migraciones y definió a su sindicato como «internacionalista», en el sentido de que «los problemas locales tienen una raíz global». Además, señaló que UGT está comprometida con el medio, la igualdad y la paz.

LA PERSONA, EN EL CENTRO / El presidente de la organización empresarial CEOE Aragón, Ricardo Mur, subrayó que «la persona debe estar en el centro de todo, pues, si no es así, no tienen sentido los objetivos del desarrollo sostenible». Asimismo, manifestó que no existe una visión contrapuesta entre los sindicatos y las empresas, ya que estos comparte los objetivos, desde la igualdad entre los sexos a la no discriminación en el desempeño de funciones, pasando por la conciliación laboral, la formación y la salud laboral.

Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme-Aragón, aseguró que antes de abordar la transformación global hay que empezar «por nosotros mismos». Se refirió a la responsabilidad social de las pequeñas y medianas empresas, de las que dijo que estaban infrarrepresentadas entre los participantes en la responsabilidad social, y subrayó que el «espíritu de lucha y supervivencia» de estas «puede salvar el mundo».

A continuación, Ruth Lázaro (de la empresa Taisi), José Antonio Mayoral (rector de la Universidad) y Víctor Viñuales (de Ecodes) pusieron ejemplos de cómo actuar desde la empresa, la universidad y las oenegés.