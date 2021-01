Aragón rebaja a 4.000 su reserva de vacunas para poder mantener el ritmo de inmunización

Aragon sigue sin dar pie con bola en esta pandemia. No vacunan porque no tienen ni personal (como no lo han tenido nunca) ni la programacion vacunal. Consecuencia de los "trapicheos" que se traen. No tienen ni Seriedad ni Profesionalidad. Dejen ya de manipular los datos de vacunación, que para que alguien les crea algo, después de casi un año en el mismo plan, hay que ser muy, pero que muy ignorante.