Aragón rebaja este viernes el nivel de alerta de 2 a 1 al normalizarse la situación

El Gobierno de Aragón ha rebajado a nivel 1 la emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) por el paso de la borrasca Gloria, dado que se puede acceder a todos los núcleos urbanos de las zonas afectadas, excepto a Piedrahíta, y son 25 los núcleos que permanecen sin telefonía fija ni móvil.

La declaración de emergencia de nivel 1 supone que la evolución previsible de la situación se puede atender con los medios asignados al PLATEAR e implica, por tanto, la retirada de los medios desplegados por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En la actualidad, según han indicado fuentes de Endesa, permanecen sin suministro eléctrico 295 clientes en la provincia de Teruel, donde se han instalado 32 generadores en Torre del Compte, La Fresneda, Ráfales, Fórnoles, La Portellada, Areyns de Llédó, Herbés, Lledó, Calanda, Pitarque, Berge Torre de Arcas y Ariño, 26 en la de Zaragoza.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha señalado este viernes tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en la que se ha decidido rebajar el nivel de emergencia, que la prioridad, una ver recuperados todos los accesos, son los suministros eléctrico y telefónico.

Y en este sentido ha destacado que hay tres puntos fundamentales que, en el momento en que resuelvan, sobre todo para la telefonía, "aliviarán mucho la situación y volverá a restablecerse el servicio: Codos, Más de las Matas e Inogés", han indicado fuentes del Gobierno de Aragón.

En telefonía, ha concretado, existen alrededor de 25 núcleos "sin fijo ni móvil", aunque se prevé que se restablezca el servicio en esta jornada.

En las carreteras de titularidad autonómica está garantizado el acceso a todos los municipios y esta mañana se trabaja en el acceso a Piedrahita, aunque quedan algunos tramos cortados, en los que se está trabajando, correspondientes al puerto de Fonfría, y las carreteras A-2403 (Camarillas-Ejulve) y A-2705 Alcalá de la Selva – Linares. Los equipos se centran en los trabajos de la zona de Calamocha.

Pérez ha apuntado que los equipos se centran en los trabajos de la zona de Calamocha y que en el Bajo Aragón y Matarraña se trabaja en la limpieza de las carreteras en las que se han producido desprendimientos de rocas como consecuencia de las intensas lluvias.

En Zaragoza se están reforzando las vías en las que se abrió un único carril para garantizar el acceso, y en otras se está echando sal para aminorar el efecto de las heladas.

Pese a que la situación ha mejorado, unos 50 estudiantes no han podido acudir hoy tampoco a sus centros educativos en la provincia de Teruel.

La ruta de la Cañada de Verich no se ha podido realizar en su totalidad; la de Tronchón no ha llegado ni a esta localidad ni a Bordón, y la de Aliaga no ha podido llegar hasta Camarillas.

La de Allepuz se ha suspendido y la de Ródenas no ha podido llegar hasta Villar del Salz. Tampoco se han podido completar las rutas de Segura de Baños ni la de Torre de Arcas ni han podido usarla los alumnos de Monroyo y Fuentespalda.

En un primer balance de lo que ha supuesto el paso de "Gloria" por Aragón, Pérez ha cifrado en 3.767 los kilómetros de carreteras afectados y 143 municipios.

Unos datos que ponen de manifiesto la dimensión de la emergencia y la dificultad y la complejidad que ha existido para dar respuesta inmediata, ha dicho, toda vez que ha aseverado que "entiende" a los alcaldes pero que "no se ha escatimado ni un solo medio para dar una respuesta urgente".

Solo en Teruel se han visto afectados 109 de los 236 municipios, lo que supone un 46 % de ellos.

Ha indicado además que el servicio 112 ha atendido en estos cuatro días 5.403 las llamadas y ha recordado que el Gobierno de Aragón solicitará ayudas al Gobierno central ante la situación de excepcionalidad vivida.

Para que los ayuntamientos pueden valorar los daños ocasionados se ha habilitado el correo electrónico borrascagloria@aragon.es y el teléfono 976 713 618.