Aragón registra su mejor cifra de afiliación desde el fin de la Expo

La afiliación se sitúa en máximos de los últimos once años. Aragón no contaba con tantos trabajadores cotizando a la Seguridad Social desde septiembre del 2008, cuando la comunidad tenía unos 590.000 afiliados. Hoy, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo, suma cerca de 583.000, la cifra más alta en todo este periodo. En concreto, Aragón incorporó 10.905 cotizantes durante el mes de mayo, con un incremento del 1,91%, la cuarta subida más fuerte de todo el país. De esta forma, mayo vuelve a confirmar que es uno de los mejores meses, si no el mejor, en materia de empleo.

Con todo, la cifra de afiliados aún está lejos del máximo histórico de junio del 2008, cuando la comunidad llegó a contabilizar más de 602.000 cotizantes. El mínimo se registró en enero del 2014, con 490.144 trabajadores.

Los sindicatos insistieron de nuevo en que los datos confirman la fuerte estacionalidad del mercado laboral, ya que la creación de empleo en el último mes se ha cimentado en la campaña de verano y agrícola. «Solo hay ver que el 91% de los 65.933 contratos que se firmaron en mayo fueron temporales», denunció CCOO Aragón.

La subida de la ocupación se vio acompañada de la reducción del paro. De hecho, los 60.731 desempleados registrados a finales del mes pasado suponen la cifra más baja desde octubre del 2008. Desde entonces, la comunidad nunca había contabilizado tan pocos parados, aunque en julio del año pasado se situó muy cerca, ya que se registraron 60.806 desempleados.

El paro lleva cuatro meses consecutivos bajando en Aragón y en mayo lo hizo con más fuerza que en el conjunto del país: anotó una caída del 4,74% (3.019 parados menos), frente al 2,6% de España.

Los descensos de los últimos meses han hecho que la comunidad cada vez esté más lejos del máximo registrado en marzo del 2013 (116.855 parados), aunque aún queda bastante para alcanzar el mínimo de junio del 2007 (33.165).

El desempleo bajó el mes pasado en Aragón en todos los sectores. Cayó más en servicios, en 1.528 personas, seguido de la agricultura, en 876, la industria, en 321, en la construcción, 198, y entre el colectivo sin empleo anterior, en 96.

Por provincias, Zaragoza suma 47.873 parados, Huesca 7.808 y Teruel 5.050. De los 60.731 desempleados registrados en las oficinas del Inaem, 36.945 son mujeres, lo que representa el 60,8% de la cifra total de personas en paro, y 23.786 hombres, el 39,17%.

La patronal y los sindicatos valoraron, cada uno con sus propios matices, el descenso del desempleo en Aragón. Mientras los empresarios reclamaron apoyo político para mejorar la senda de crecimiento, las organizaciones sindicales denunciaron la estacionalidad y precariedad del empleo. En este sentido, UGT lamentó que la comunidad cuenta actualmente con menos indefinidos que antes de la crisis.

Descenso «alentador» / Por su parte, la consejera de Economía en funciones de la DGA, Marta Gastón, consideró «alentador» el descenso del desempleo en Aragón tanto en términos mensuales como interanuales, y expresó su confianza en que el próximo mes de julio el número de parados sea inferior a los 60.000. En declaraciones a los medios, Gastón, para quien los parados en Aragón siguen siendo una «prioridad» de su gobierno, explicó que a pesar de ser julio el mes en el que se produce un mayor descenso del paro, los datos de mayo hacen prever una disminución en continua progresión.