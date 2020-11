Aragón roza las hospitalizaciones que hubo en el pico de primavera

La comunidad aragonesa registró el pico más alto de ocupación hospitalaria durante la primera ola el 3 de abril, llegando a registrar un total de 1.122 camas ocupadas. Actualmente, la tercera ola de la pandemia vuelve a dejar unas cifras muy similares a entonces, con un total de 1.038 camas ocupadas el pasado 3 de noviembre. De estas, 110 son en uci y 928 en planta, es decir 55 menos en la unidad de cuidados intensivos que los registrados hace justo siete meses, que fueron de 165 en uci y 947 en planta.

A pesar de esta situación, los datos de positivos empiezan a reflejar que el pico de contagios ya se ha pasado en esta tercera ola y que de manera progresiva la cifra va descendiendo. En las últimas 24 horas el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón registró 393 casos positivos de covid-19 con una ocupación hospitalaria de 1.032 pacientes. La tercera cifra más alta en lo que se lleva de noviembre.

Estos casi 400 casos positivos diarios llegan justo una semana después de que el Salud decidiera regular el cierre a las 20.00 horas de los servicios no esenciales y limitara el confinamiento perimetral por provincias, que se sumó al ya establecido para las tres capitales y para toda la comunidad.

Estos nuevos datos, y a la espera de que se confirme la tendencia a la baja de la curva de contagios, llevaron a que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, descartara ayer aplicar nuevas medidas restrictivas. Así lo explicó en una entrevista en Aragón TV, en la que manifestó, en línea con lo explicado por el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, a EL PERIÓDICO, que «las medidas aplicadas están teniendo efecto».

Lambán recordó, no obstante, que «vamos a estar durante meses en una situación difícil», y que el sistema sanitario aragonés está afrontando esta nueva ola desde una peor posición que el resto de comunidades autónomas al no haberse recuperado del incremento de casos producido en verano.

RESTRICCIONES

El líder del Ejecutivo cuatripartito subrayó que las restricciones como el toque de queda, el confinamiento de las capitales o el cierre de comercios no esenciales a las 20.00 horas, ya están surtiendo efecto. «Hemos tenido que tomar medidas duras y estamos observando que en la última semana empiezan a surtir efecto. Estamos proyectando un ligero descenso de la curva, y todos los índices apuntan en esa dirección», defendió.

Por eso, «en este momento, no se descarta pero no se contempla» aplicar un confinamiento domiciliario, que aparece en el catálogo de restricciones casi como la última bala para las autoridades sanitarias aragonesas. «Vamos a dar tiempo al tiempo», manifestó el socialista, que no descartó que haya que endurecer esas medidas en un futuro.

Y es que, aunque la curva de contagios descienda, la de ingresos hospitalarios lleva la tendencia opuesta. De ello es consciente el presidente, que volvió a reiterar su agradecimiento a todo el personal sanitario «por su esfuerzo titánico, colosal» e insistió, «para tranquilidad de los aragoneses», en que se puede seguir incrementando el número de camas uci por si «después del aumento de contagios viene el aumento de hopsitalización, ucis y muertes». «Tenemos un problema con el número de médicos y enfermeras, porque el sistema no estaba preparado para someterse a semejante estrés, pero creo que con las medidas y la capacidad de sacrificio del personal sanitario en ningún momento vamos a dejar desamparados a los enfermos», zanjó.

SINDICATOS

En este sentido, la sección del sindicato CGT en la sanidad aragonesa insistió a adoptar medidas urgentes encaminadas a disminuir la presión asistencial en los centros sanitarios aragoneses dado que el personal del Salud «no puede seguir soportando la presión». Además, aseguraron que «la gente se está rompiendo y hay compañeros que tienen que tomar medicación para poder dormir e ir a trabajar el día siguiente».

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó ayer a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, más rastreadores y líneas telefónicas y espacios centralizados para la vacunación de la gripe y realización de pruebas PCR y test rápidos debido a que son imprescindibles para conseguir aliviar la presión hospitalaria en la comunidad.

Ayer, de 2.443 pruebas realizadas salieron 269 casos positivos en Zaragoza, 36 en Teruel y 82 en Huesca. La localidad de Barbastro volvió un día más a la zona alta de la tabla, con un total de 28 casos positivos que se sumaron a los 34 del día anterior. Zuera, por el contrario, hace dos días registró cinco casos y ayer fueron 18 los que se registraron. A pesar de esto, la tabla la encabezó San José Sur con 30 positivos y con más de diez casos están avenida Cataluña, Madre Vedruna-Miraflores, Monzón Urbano y Utrillas con 14 positivos, seguidos de Zalfonada, con 11, y de Torrero-La Paz con diez.

En cuanto a la mortalidad del covid-19, la semana pasada se registraron 131 fallecimientos más que la semana anterior, unas cifras que aún se alejan un poco a las que se alcanzaron la semana del 3 de abril en Aragón, donde de una semana a otra hubo incluso una diferencia de 185 decesos.