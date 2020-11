Rafael Lázaro: «Aragón ya ha recuperado el 62% de los servicios que tenía»

--Esta semana acaban de estrenar el nuevo TRD reformado para la línea de Teruel, ¿qué previsión manejan para ir retirando todo el material antiguo de Aragón?

--Esto se hace poco a poco. Según se van incorporando los vehículos a la flota de Renfe se han ido distribuyendo y ahora nos toca a nosotros. La primera serie han venido dos vehículos que se han destinado a la línea de Zaragoza-Teruel, y en el 2021, aunque sin un plazo cierto aún, se incorporarán tres más y con ellos se renovarán todos los vehículos diésel de la serie 596 (conocidos como tamagochi).

--¿Entonces el año que viene Aragón podrá decir definitivamente adiós a los ‘tamagochi’ de Renfe?

--Esperemos que sí. De forma total no nos vamos a despedir, no vaya a ser que ocurra algo con los proveedores y que no cumplan los plazos pero ese el objetivo.

--Ha habido muchas averías este año y muchas críticas.

--Sabemos que trabajamos con un vehículo bastante viejo y el problema que tiene es encontrar proveedores que te suministren piezas. Puedes ir reparándolas pero todo conlleva un desgaste y es lo que hace que sea menos fiable. Además, en Aragón se trabaja de una manera tan nuclear, que solo sale un tren por la mañana de muchas estaciones, que hace que las averías se noten mucho porque es todo o nada. Pero dimensionar toda la flota para que eso no pase sería inabarcable.

--La infraestructura también debería mejorar el año próximo y con ello los tiempos de viaje. ¿Cuándo se van a notar más?

--En la línea de Teruel se ha consolidado bastante en las zonas que tenían unas limitaciones de velocidad muy fuertes y ahora tendremos que ver cómo queda la malla total de servicios. Es una línea de vía única, así que los cruces se han de mantener sí o sí en las estaciones. Le vamos a pedir a Adif que nos reconfigure la malla para ver las mejoras que se pueden hacer.

--¿La electrificación será clave?

Vamos a explotar la línea con vehículos que alcanzan los 160 km/h, no nos afecta a la explotación. Nuestro objetivo será mantener las marchas actuales sabiendo que tenemos un vehículo mejor.

Hacia Canfranc también está previsto invertir en la vía.

--¿Cómo va a quedar la explotación?

--De momento han salido las licitaciones de los estudios, pero no está previsto ni a corto ni a medio plazo.

--¿Cómo está afectando a los regionales esta segunda ola de la pandemia? ¿Peor que durante la primavera?

--Las limitaciones en la movilidad nos afectan a todos. Se ha buscado tener los vehículos limpios e higienizados para facilitar como mínimo un servicio de ida y vuelta con todas las poblaciones. Y ya no puedes mirar mucho más allá porque estamos pendientes de cómo va avanzando la pandemia y qué medidas dictan. Sí vimos con la primera fase que cuando se abrió un poco la gente se animó a volver al tren para ir al pueblo o desplazarse. Esperemos que eso vuelva a producirse cuando mejore todo.

--¿Se entienden las críticas por no recuperar los servicios aún?

--Aragón ha recuperado una media del 62% de los servicios que tenía. Hay líneas como el corredor Zaragoza-Castejón de Ebro en las que Aragón ya tiene el 100% aunque no hacia Navarra o La Rioja; en Teruel, solo falta una de las circulaciones, tienen el 75%; en la de Caspe falta uno, por lo que tienen el 66%; con Lérida, lo mismo; Canfranc está completo; Huesca sí tiene más precariedad porque tiene solo el 40%; y Calatayud ya tiene el 66% también porque le falta uno por recuperar. Se da la mayor cobertura pero no podemos dar toda porque las ocupaciones y el aprovechamiento está muy bajo. Se ha notado estas últimas dos semanas al confinarnos por provincias. Nos afecta que se hagan menos compras, más teletrabajo...

--¿Afecta de forma desigual a las líneas aragonesas?

--Sí, por ejemplo en Calatayud en el Avant ha afectado mucho fundamentalmente el teletrabajo, o los desplazamientos de médicos o funcionarios. También el funcionamiento de las universidades, ir a clase una semana sí y otra no, se nota en las cifras.

--¿Y cómo unas líneas sí se pueden recuperar servicios y otras no?

La cuestión principal es la ocupación, y la venta la monitorizamos en las taquillas, que se puede ver cómo están; las agencias, que apenas están demandando viajes; y lo que permite la web. Tenemos datos de los trayectos para los que se buscan billetes y también por los que preguntan cuando no están o los que han dejado de preguntar, y no hay demanda para esos trayectos que no están.

--¿Cuando cree que se podrá recuperar el 100% del servicio?

--La verdad es que no lo sabemos, dependerá de la evolución de la demanda. Pero que nadie piense que esto se trata de poner un tren y automáticamente se llena. Hemos llegado a poner trenes a los que luego se han subido cuatro pasajeros. Y tener todo ese servicio a expensas de ver cómo resulta no se puede hacer.

--¿Los usuarios tienen alicientes suficientes para acercarse al tren?

Cualquier ciudadano puede ir y venir en el día en Aragón, Navarra, La Rioja y Lérida, y con unas condiciones de seguridad amplias. Lo de la distancia social mínima está más que garantizada. De hecho, estar trabajando en una zona tan poco densamente poblada nos beneficia en ese ámbito de la seguridad, ofrecer un medio de transporte amplio y sin las aglomeraciones de un autobús.

--¿Se puede recuperar pronto lo que está perdiendo estos meses?

Sí, sí, sin duda. Por lo que vimos en la primera vuelta a la normalidad, el tren va a recuperar toda la demanda que tenía. Estoy hablando de futuro, no de ahora, pero con esa nueva normalidad la demanda nos la encontraremos.

--¿Remontaron mucho las cifras de los regionales antes del covid?

Sí, ibamos poco a poco, no habíamos entrado aún en la crisis y teníamos datos positivos en todos los corredores. En la línea de Canfranc, por ejemplo, mantenía un récord de viajeros con todo lo que se estaba ofreciendo; en la de Teruel, se veía que las mejoras estaban reportando más viajeros que el año anterior; y en el resto de líneas, no tenían menos. Pero el potencial que tiene el territorio se va a seguir desarrollando igual o más en el futuro. El tren es una opción de transporte más que interesante para acercar a la gente a rutas ciclistas o a la montaña.

--¿Va a repercutir esta situación actual con el convenio con la DGA?

--El convenio se sigue manteniendo y está todo igual. Se siguen cubriendo servicios y trabajando para que las líneas vayan pasando a ser de obligación de servicio público como ya se hizo con las líneas de Calatayud y Teruel.

--¿Cómo se encuentra el servicio de Cercanías?

--La verdad es que el desarrollo que se hizo con la tarjeta Lazo ha servido para mantener el mismo número de viajeros. Permitió no descender, mantenerlo y es la tarifa que más está creciendo.

--¿Y la integración tarifaria absoluta cuando se dará?

--En eso solo somos una pieza pequeñita. Se está trabajando en ello y veremos cómo la conseguimos.

--¿Pensar en ampliar la red de Cercanías ahora es una locura?

Primero tiene que ser el territorio el que eleve la propuesta al ministerio y a partir de ahí estudiarlo. Ahora mismo no existe la demanda por parte de Aragón.

--¿Cómo ha afectado la pandemia al Cercanías?

--Actualmente estamos a un 36% por debajo de la demanda habitual y la oferta es la misma, siguen siendo 80 circulaciones diarias.

--Hace unos meses el alcalde de Zaragoza pedía rescatar la segunda estación del AVE para Zaragoza.¿Mejoraría los datos de los regionales o el Cercanías?

--Lo que nos gusta es que haya gente y este proyecto está en una zona sin desarrollar, donde no vive gente. Lo que necesitaríamos es prestar un servicio de movilidad completo pero así, no lo veo. Se está dando un servicio a la ciudad que es magnífico desde Delicias. Y desde Goya, que ahora mismo es tanto o más que Delicias para los servicios de Media Distancia.