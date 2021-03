Aragón ya vacunará el 5 de abril a la población de entre 61 y 65 años

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Hoy se han repartido un millón de dosis a las comunidades para que Vacunen en Semana Santa. ¿Se puede saber el motivo por el que está comunidad no va a vacunar?. La consejera dijo que "no tenían dosis", logicamente mentira, como de costumbre. Esta comunidad es vergonzosa. Ya además de vacunar en días de fiesta están tomando medidas por las altas incidencias acumuladas y de ucis. Aquí "como si no fuera con ellos": después de Semana Santa, cuando ya estemos en la cuarta ola, las tomarán. Son unos INEPTOS e IRRESPONSABLES. Otra vez a SALVAR la Semana Santa. Consejera Dimision. Y VACUNEN, que ni para esto tienen capacidad.