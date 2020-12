Los aragoneses adelantan su vuelta ante las dudas de la DGA de limitar la movilidad

La posibilidad existe y el Gobierno de Aragón podría dar marcha atrás, este mismo fin de semana, en el relajamiento de las restricciones de movilidad que anunció el pasado 9 de diciembre. Desde que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara hace tres días que abría la puerta a que las autonomías endurecieran más las medidas anticovid, muchos aragoneses se han planteado qué hacer, finalmente, durante estas fiestas navideñas. Sobre todo los que viven fuera de la comunidad, de los cuales muchos han adelantado su regreso para asegurar su estancia en casa para Nochebuena. Antes de este domingo la DGA tendrá que decidir si levanta el confinamiento perimetral del 23 al 26 o lo mantiene durante todo el periodo navideño.

Actualmente, Aragón permanece confinada y no se puede salir ni entrar si no es con una justificación, pero basta con tener Zaragoza en el DNI, por ejemplo, para que los estudiantes puedan regresar. Y estos, precisamente, están siendo los primeros en volver, sin esperar al día 23, que era cuando la comunidad, si la DGA no recula, abrirá sus fronteras a otros territorios. Ayer en la estación Delicias se produjo un goteo constante de jóvenes que, después de varios meses en muchos casos, se juntarán con sus familias. Y sin que ningún Policía, por lo menos a primera hora, controlara quién llegaba en los trenes. «El viaje ha sido muy tranquilo, en el trayecto he ido sola y nos han dado un gel desinfectante de Renfe. Eso sí, la Policía no nos ha pedido nada. Ni en Atocha ni aquí», contaba una joven, María Marín, que regresaba desde Madrid. «Tengo unas ganas enormes de abrazarla, pero hay que aguantarse», decía su padre, Antonio, frente a ella. Después de tres meses sin verse, ayer se reencontraban al final de una escalera mecánica. «Y sin abrazarnos llevamos desde marzo. Esto es muy duro», añadía el hombre con los ojos vidriosos.

Regresan los Erasmus

En su caso, explicaba María, se ha vuelto en cuanto ha acabado los exámenes. Esta joven estudia quinto de Medicina en Madrid, y se ha cogido «el primer AVE» que había para volver. La Nochebuena la pasará junto su padre y su madre, pero no con los abuelos. «Mi suegra es muy mayor y no nos vamos a juntar con ella. Los tres solicos y punto, pero nuestra hija ya está aquí», añadía Antonio mientras le cogía la maleta a su hija.

El movimiento en la estación comenzó a aumentar conforme pasaban las horas y los trenes. La llegada de los dos primeros AVE solo movió a seis taxis que esperaban pacientes en la parada, pero a mediodía los taxistas afirmaban que estaban teniendo muchos viajes desde Delicias. Una situación ni mucho menos comparable con la que podía darse de normal, cuando el covid no había llegado, pero sí más animada que en las últimas semanas.

Otra joven universitaria que regresaba ayer a casa era Leyre Jiménez, pero en este caso desde Barcelona. En Zaragoza solo estaba de paso, puesto que su destino era Soria «y no hay combinación directa». «He estado autoconfinada durante unos días antes de venir para asegurarme de no contagiar a mi familia y cuando llegue durante los primeros días intentaré ver a no mucha gente», explicaba Jiménez, que también hacía tres meses que no estaba con los suyos.

Pero además de los que vienen desde otras comunidades autónomas, también han comenzado a llegar ya viajeros internacionales como es el caso de los estudiantes Erasmus. Cuando eran las 11.30 horas de la mañana, Ruth Borbón miraba impaciente hacia los andenes para ver si llegaba el siguiente AVE desde Madrid. «Viene mi hijo, que estaba en Portugal. Está estudiando este año en Viseu. Llega ahora y se va el 3 de enero –decía esta madre ilusionada–. Llevo tres meses sin verle, cuando le vea le voy a dar un achuchón que se me va a salir el corazón». El otro hijo de la mujer, el hermano del viajero, disimulaba algo más su ilusión: «He estado muy bien de hijo único», reía. El abrazo entre madre e hijo, efectivamente, se dio en cuanto tuvieron oportunidad.

«El vagón iba casi lleno –apuntaba el joven, llamado Juan, después de saludar a los suyos– pero las ganas han podido al miedo o a los reparos». Junto con otros estudiantes que también estaban en Viseu, Juan decidió volver en tren desde Portugal en vez de en avión porque en el aeropuerto les pedían hacerse una PCR «y son bastante caras». En las estaciones de tren, sin embargo, no había control, a pesar de cruzar una frontera. El trayecto pasó por Salamanca, de ahí a Madrid y de Madrid a Zaragoza. «Esta última semana se me ha hecho eterna, pero ya estamos aquí», contaba aliviada una joven que acompañaba a Juan. En esta última semana también afirmaban haber limitado sus contactos para reducir el riesgo de contagio.