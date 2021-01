Los aragoneses que demandaron a dos residencias de estudiantes ganan el juicio

Los más de 80 estudiantes universitarios, entre los que se encuentran dos aragoneses, que interpusieron el pasado verano una demanda colectiva contra Rafael de la Torre, propietario de dos residencias en Salamanca que no les permitió recoger sus cosas ni recibir su fianza, han ganado el juicio. «Estoy muy contento porque era un dinero nuestro, que habíamos abonado, y no tenía ningún sentido lo que hicieron. Veremos qué pasa ahora. Creía que iba a tardar más en salir la sentencia por el tema del covid, pero no ha habido apenas retraso», explicaba este martes a EL PERIÓDICO Jorge Sanmartín, estudiante de Biología y natural de Borja, al que le deben más de 1.700 euros. La otra aragonesa afectada es Silvia Serós, vecina de Utebo y estudiante de Filosofía.

La sentencia es firme, pero ahora el «temor» está en si realmente podrán cobrar. «Hemos ganado y esperábamos que primara el sentido común sobre la sinvergonzonería de este señor, pero nadie de la residencia se ha personado en el juicio, se ha declarado en rebeldía procesal, y no sabemos qué actitud tendrán ahora. Deberían acatar y nosotros poder cobrar los dictado, pero ya veremos», explicaba a este diario Mikel Cueva, estudiante de Derecho y compañero de los dos aragoneses.

La situación se generó cuando en los centros Helmántica I y II a los jóvenes, tras el cierre de la universidad por el confinamiento y la salida del centro, no se les dejó acceder en junio a recoger sus pertenencias si no firmaban una renuncia de la fianza y de la cuota de junio pagada por adelantado y que ya llevan reclamando desde finales de marzo. «Fue todo muy surrealista y tuvimos que luchar mucho para ir a por nuestras cosas. Incluso pusimos una denuncia en la Policía porque también teníamos allí documentación importante para el juicio. Cedieron al final y la sorpresa fue que, al llegar, nos ponían delante un papel de renuncia a todo, a cualquier pago, para recuperar las cosas», añade Cueva.

Allí dentro dejaron ropa, libros y material de exámenes cuando se decretó el confinamiento y las clases en la universidad se cancelaron. Su idea era volver tras la Semana Santa, pero eso no sucedió. Los más de 80 estudiantes, cada uno de diferentes provincias de España, se encontraban ya en sus domicilios particulares cuando desde la residencia se les estaba pidiendo ya el pago del mes de abril y mayo, porque así figuraba, según la propiedad, en sus contratos, pero la empresa no iba a prestar servicio y los alumnos se negaron en rotundo.

En pisos de alquiler

Fue ahí cuando la propiedad les rescindió el contrato y empezaron los problemas. La sentencia dice ahora que De la Torre les tiene que abonar la fianza, el mes de junio que pagaron al hacer su matrícula y la mitad de marzo que pagaron, pero que no disfrutaron por el cierre y el confinamiento.

Las cantidades adeudadas son diversas, ya que dependen del tipo de habitación y pueden ir desde los 1.200 hasta los 2.200 euros, más la fianza. «Mi habitación era de las medianas y se me debe 1.750 euros, de los cuales 700 son de junio y otros 700 de la fianza. A ello se suma la mitad de marzo, que la reclamamos también cuando vimos que no quería llegar a un acuerdo», explica Sanmartín.

Al parecer, estas residencias de Salamanca están cerradas ahora. «Imaginamos que la mala fama no es buena publicidad y no habrá tenido demanda porque los actos al final tienen consecuencias», cuenta Cueva. La mayoría de los estudiantes que interpusieron la demanda siguen estudiando en Salamanca y se encuentran ahora en pisos compartidos. «Tras una mala experiencia no te la vuelves a jugar. No todas son así porque supimos que hubo residencias que no cobraron nada cuando llegó el confinamiento y los estudiantes no tuvieron problemas, pero no tuvimos esa suerte y nos topamos con este señor. La verdad que ahora no te arriesgas otra vez y el piso te da más seguridad», aseguran